Licitan por 14,5 millones de euros la mejora de la A-52 entre A Gudiña y Cualedro

El Gobierno ha aprobado la licitación por un valor estimado de 14,5 millones de euros (IVA no incluido) las obras para rehabilitar el firme entre los km 138 y 176 de la autovía A-52, a su paso por A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro, en la provincia de Ourense. Este proyecto está motivado por la importancia de esta autovía de alta capacidad, clave para la movilidad, el transporte de mercancías y personas, y la cohesión territorial del noroeste peninsular, al unir el sur de Galicia con la Meseta.

Con esta actuación se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme así como conservar adecuadamente el patrimonio vial de titularidad pública. Los trabajos consisten en la eliminación parcial y la reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura de tres centímetros de espesor (mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B) , con el fin de aumentar significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, el tiempo de vida útil.

También se acometerán labores de rehabilitación superficial como el extendido de una capa de sellado sobre la capa de rodadura drenante existente y el extendido en recrecido de una nueva capa de rodadura de tres centímetros de espesor con la misma mezcla.

A mayores, se abordará la ejecución de otras actuaciones de renovación del firme, como la reposición de las juntas de dilatación de los viaductos y los pasos superiores, además de la reposición de espiras de aforo de tráfico, el repintado de las marcas viales con pintura termoplástica en caliente, y la ejecución en los bordes de la calzada de guías longitudinales sonoras fresadas.