Licitan por 14,5 millones de euros la mejora de la A-52 entre A Gudiña y Cualedro
El Gobierno autoriza la rehabilitación del firme en un tramo de 38 kms y el repintado de líneas
A. F.
El Gobierno ha aprobado la licitación por un valor estimado de 14,5 millones de euros (IVA no incluido) las obras para rehabilitar el firme entre los km 138 y 176 de la autovía A-52, a su paso por A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro, en la provincia de Ourense. Este proyecto está motivado por la importancia de esta autovía de alta capacidad, clave para la movilidad, el transporte de mercancías y personas, y la cohesión territorial del noroeste peninsular, al unir el sur de Galicia con la Meseta.
Con esta actuación se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme así como conservar adecuadamente el patrimonio vial de titularidad pública. Los trabajos consisten en la eliminación parcial y la reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura de tres centímetros de espesor (mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B) , con el fin de aumentar significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, el tiempo de vida útil.
También se acometerán labores de rehabilitación superficial como el extendido de una capa de sellado sobre la capa de rodadura drenante existente y el extendido en recrecido de una nueva capa de rodadura de tres centímetros de espesor con la misma mezcla.
A mayores, se abordará la ejecución de otras actuaciones de renovación del firme, como la reposición de las juntas de dilatación de los viaductos y los pasos superiores, además de la reposición de espiras de aforo de tráfico, el repintado de las marcas viales con pintura termoplástica en caliente, y la ejecución en los bordes de la calzada de guías longitudinales sonoras fresadas.
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna no tenía ninguna medida cautelar
- Ourense recupera su emblema termal: A Chavasqueira vuelve a la vida tras el fuego
- El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador
- La alcaldesa de A Bola, sobre el triple asesino: «No tiene movilidad para perseguir a nadie, pero hay que tener cuidado»
- Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol