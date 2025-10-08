De la idea al negocio: el sueño del autoempleo en la comunidad gitana

La chispa del emprendimiento prendió esta semana en la sede de la Fundación Secretariado Gitano de Ourense, donde un grupo de diez personas tuvo la oportunidad de acercarse por primera vez al mundo del autoempleo gracias a una charla impartida por el equipo del Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego do Carballiño, perteneciente a la Red de Polos de la Xunta de Galicia.

La actividad, de carácter divulgativo, buscaba acercar recursos, orientación y oportunidades reales a personas que están valorando iniciar su propio proyecto empresarial, ya sea en formato físico o digital. El equipo técnico del Polo explicó qué servicios ofrece este programa —completamente gratuito—, cómo acceder a ayudas, recibir asesoramiento personalizado o participar en formación adaptada.

«Intentamos adaptarnos al máximo posible a la situación de cada persona y cada proyecto», introdujo Eva Pérez, una de las técnicas del Polo de Carballiño, que recordó que su función no es solo la asesoría, sino también «la dinamización del territorio, fomentando conexiones entre agentes sociales, asociaciones, instituciones y emprendedores. La importancia de estar en contacto constante con el territorio y con sus agentes se puede comprobar hoy con esta colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, que surge precisamente de esa proximidad», indicó.

Las primeras propuestas

La sesión fue breve, pero dejó poso. Entre los participantes se encontraba Iria Varela, madre de dos hijos con una idea clara: lanzar una tienda online de cosmética y ropa pensada para «cuerpos reales». «No soy modelo, pero me gustaría ser la imagen de mi propia tienda para que otras mujeres vean cómo queda la ropa en cuerpos como los suyos», explica exponiendo que sus peques son el motivo de que quiera un comercio a través de la web; «quiero ser mi propia jefa, para poder estar tiempo con ellos y presencial sería más difícil», cuenta.

Para su idea de negocio sus referentes se hallan a través de las plataformas de streaming y redes sociales, «he visto mucho en TikTok y yo creo que podría hacer algo parecido», dice. Hasta ahí llegaba su plan, por eso cuando se le presentó la oportunidad de acudir al polo de emprendemento no lo dudó: «estaba atascada y vine buscando un empujón» en forma de «pasos concretos a dar, qué financiación se necesitaría...una orientación».

Del mismo modo se expresa Ángel Sánchez, él también se acercó para conocer las posibilidades que se le ofrecen para sacar adelante su proyecto, también una tienda de ropa, aunque en su caso en un espacio físico. «Me gustaría abrir un negocio de ropa hecha a mano, mi madre hace crochet y teje, y a mi me ha enseñado y es algo que me gusta y a lo que querría dedicarme», dice este hombre cuya idea ya llegaba a la charla con un plan de marketing, «sé que emplearé instagram para publicitarme porque yo ahí subo todo y controlo las visitas».

Ni ellos ni Gerson Jiménez conocían el funcionamiento de la Red de Polos de Emprendemento, que ayer llegaba por primera vez a la sede de la Fundación Secretariado Gitano: «No sabíamos que existían estos recursos. Está muy bien saber que hay alguien que te orienta, te ayuda a hacer un plan elaborado e incluso un estudio de mercado o más allá, te informa sobre negocios que están a punto de cerrar por jubilación y a los que le interesa mantener el relevo, eso está muy bien porque muchas veces quieres empezar a trabajar y no sabes cómo», valora Jiménez.

La sesión no era una formación al uso, sino una primera toma de contacto. Ahora, quienes deseen avanzar podrán solicitar una cita individual con el equipo técnico del polo para comenzar el proceso de asesoramiento personalizado. «Ahora ya saben que no están solos, que hay recursos públicos y profesionales que les pueden acompañar. La decisión de emprender es suya, pero saber que tienen apoyo puede marcar la diferencia», valoran desde el Polo de Carballiño que da cobertura a las comarcas de O Carballiño, O Ribeiro y Ourense y desde su puesta en marcha en marzo de 2023 ha atendido a 337 personas, realizado 911 tutorías y promovido 148 actividades formativas.