La Fiscalía abre diligencias por la casa de mayores de Amoeiro y recaba informes de la inspección

La Fiscalía estudia la situación de la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro, una casa de mayores de gestión privada que operaba desde mediados de 2022 bajo la responsabilidad de la entidad actual —con otra gestión funcionaba desde diez años antes—, y que fue clausurada por la Xunta el pasado 1 de octubre, debido a deficiencias muy graves detectadas durante una inspección, tras la denuncia de un familiar que alertaba de la mala atención a los usuarios así como de posibles irregularidades en la gestión y en la contratación del personal. Fuentes del ministerio público indican que se van a abrir diligencias preprocesales civiles y que se recabarán los informes elaborados por los inspectores durante la visita de control al centro. El resultado de ese estudio previo determinará qué tipo de consecuencias pueden afrontar el empresario y la entidad que administraba la vivienda de mayores. «Se incoan preprocesales civiles para valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, si la responsabilidad es penal o administrativa», precisaba este miércoles una portavoz de la Fiscalía Superior de Galicia.

Antes de que se procediera al cierre de la vivienda comunitaria ubicada en la aldea de Cerval, en el municipio ourensano de Amoeiro, una decisión que conllevó el traslado de los seis mayores residentes en la actualidad —el centro dispone de 12 plazas— a dos geriátricos de la red pública de la Xunta, en Monforte y Barbadás, ya se habían efectuado otras inspecciones.

«Esta vivienda comunitaria foi obxecto de varias visitas por parte dos servizos de inspección», confirmaba la Consellería de Política Social tras conocerse este caso. Se llevó a cabo una revisión del centro el 8 de septiembre. La actividad continuó después de ese control. El 26 de septiembre, la Xunta recibió una denuncia por parte de una familia que alertaba del funcionamiento del asilo. El Concello también tuvo conocimiento de la queja, que advertía de supuestas condiciones inadecuadas de los usuarios y de posibles irregularidades en la situación laboral del personal. El Ayuntamiento comunicó de inmediato el escrito a la Xunta, que ya tenía conocimiento también.

El miércoles 1 de octubre, los inspectores regresaron a la Vivienda Comunitaria Jardín. Como resultado se decretó el cierre de las instalaciones. La entidad al cargo de la gestión de este pequeño centro residencial privado, dedicado a personas mayores dependientes de grado I, se enfrenta a un expediente sancionador de la administración autonómica, en el que la mercantil puede formular alegaciones. Las posibles responsabilidades pueden entrar en otro terreno, incluso en el penal, en función de lo que determinen las indagaciones de la Fiscalía de Ourense en el trámite de diligencias preprocesales que ha puesto en marcha.

Según el registro de Política Social, la Vivienda Comunitaria Jardín está en manos de Hogar Residencial Jardín S. L. La empresa no es titular de otros centros sociosanitarios, según esa base de datos. El diputado autonómico del BNG Iago Tabarés presentó una iniciativa en el Parlamento de Galicia. «Una muy deficiente alimentación, falta de aseo y de cuidados y carencia de personal son algunas de las condiciones que padecían las personas mayores residentes», lamenta el parlamentario, que critica la «pasividad» de la Xunta.