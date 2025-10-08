El Concello de Ourense pagará 54.415 euros al exalcalde Manuel Cabezas

El Concello de Ourense abonará 54.415 euros al exalcalde popular Manuel Cabezas en concepto de indemnización por los gastos judiciales derivados del procedimiento penal del «caso del 10%», por el que fue absuelto.

El caso juicio partió de la denuncia presentada en 2014 por la entonces edil de Urbanismo del PSdeG-PSOE, Áurea Soto, contra el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, Ricardo Campo, ambos del PP. La denuncia acusaba a ambos de la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El procedimiento judicial se resolvió con la absolución de ambos acusados, primero por la Audiencia Provincial de Ourense en enero de 2022, y posteriormente por el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia en mayo de 2024.

Ahora el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, lamenta que «los platos rotos de las disputas entre la exconcejala Áurea Soto y el exalcalde Manuel Cabezas los paga el Concello» porque recordó que la legislación establece que los concellos deben asumir los gastos de defensa judicial cuando los cargos públicos resultan absueltos, como ha ocurrido en el caso de Cabezas. Por ello, los técnicos municipales consideraron procedente la reclamación de indemnización presentada por el exalcalde y así se recoge en un decreto de Alcaldía firmado esta semana, tras la emisión de informes favorables por parte del Servicio de Recursos Humanos y la correspondiente diligencia de intervención.