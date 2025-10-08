El Concello invierte 264.000 euros en mejorar la seguridad de los peatones

El Concello de Ourense acomete un plan de actuaciones para mejorar la movilidad y seguridad en pasos de peatones de varias calles de la ciudad, con una inversión total de casi 264.000 euros. Las obras pretenden adecuar las zonas de paso para personas con movilidad reducida, y hacer más visible para los conductores la presencia del peatón, para reducir el riesgo de atropellos y elevar la seguridad vial.

En la intersección entre Ervedelo y Velázquez se rebajaron las aceras, con una inversión de casi 45.000 euros que permitió ampliar la zona de los peatones. En O Couto hay trabajos similares en marcha en los cruces de Zurbarán e Picasso —más de 30.000 euros—, y la confluencia de la primera calle con Francisco de Moure, por más de 41.000 euros. También se trabaja en el paso de peatones de Díaz de la Banda, cerca de la glorieta de la Policía, una obra de 31.500 euros.

El programa de actuaciones continuará en el barrio de Vista Hermosa, en las calles Poeta Manuel Antonio —se adaptarán y ampliarán los pasos de peatones, por casi 49.000 euros—, y en Xoán Vicente Viqueira, con una reforma presupuestada en 18.000. Se hará una acera y se eliminará la escalera actual. El Concello también actúa en la confluencia de las calles Canle, Roi Páez, Sandiás y Ricardo Courtier, para ampliar y adecuar por casi 49.000 euros la zona habilitada para el cruce de peatones.