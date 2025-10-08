Un 40% de descuento en la pizarra para las viviendas afectadas por los incendios

El Clúster da Pizarra de Galicia y la Federación Nacional de la Pizarra adoptaron ayer acuerdos para que los damnificados por los incendios forestales que azotaron las comarcas de Valdeorras y El Bierzo, el pasado mes de agosto, puedan beneficiarse de un 40% de descuento en el precio de la pizarra que adquieran para la reconstrucción de sus casas. Por unanimidad de los miembros de ambas juntas directivas, se tomaron ayer los respectivos acuerdos, en dependencias del Clúster. Serán las alcaldías de los diferentes municipios afectados los que comunicarán al Clúster o a la Federación que la vivienda que se pretende reconstruir resultó afectada por los incendios, ya que, para ser beneficiario de las ayudas, cada propietario deberá presentar a la Xunta de Galicia o a la Junta de Castilla y León un proyecto para la reconstrucción de su vivienda.

Eliseo López, presidente de ambas entidades, explicó ayer, al terminar la reunión, que «desde el Clúster no somos ajenos a lo que ocurrió con los incendios, y ello pasa por querer ayudar a que la gente pueda reconstruir sus viviendas». Asimismo, recordó que muchas de las empresas que forman parte del Clúster se implicaron desde el principio, «participando en la extinción de los incendios, aportando maquinaria y efectivos», porque «nos sentimos en la obligación de contribuir».