En 2024 aumentó un 13,31% el número de peregrinos en bicicleta por el Camino

Las estatísticas de la Oficina del Peregrino reflejan que el número de peregrinos en bicicleta supone un 13,31 % del total de usuarios durante el año 2024 y, en lo que va de 2025 un 12,48%. Ante estos datos, la Diputación, a través del Inorde, ha instalado 10 estaciones de mantenimiento de bicicletas en puntos estratégicos de la Vía da Prata.

Se pretende la valorización, mejora y recuperación de dos Camiños Xacobeos, a través del impulso de un itinerario cicloturista del Camino. En este caso, se invirtieron 24.000 euros en la adquisición de las estaciones de bicicletas y 5.800 en la colocación. El presidente, Luis Menor, visitó uno de los puntos instalados, en los alrededores del albergue del Concello de Piñor. Destaca la apuesta provincial por la especialización cicloturista como un «plus» del Camino en la provincia. Y es que «el número de usuarios en bicicleta que eligen rutas en nuestra provincia va en aumento y aprovecharemos esto para dar más y mejores servicios y atraer visitantes». Además de Piñor, están instaladas una decena de estaciones en A Mezquita, Verín, Vilariño de Conso, Castrelo do Val, Laza, Vilar de Barrio, Xunqueira de Ambía, Allariz y Cea. Cuentan con herramientas de reparación y códigos QR con información de uso, bases con corriente, bombas de aire manual y soportes de sujeción.