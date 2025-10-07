Veinte concellos participan en un control de gas radón

Ourense es la provincia gallega con los índices más elevados de concentración de gas radón por sus características geológicas, es decir, por la presencia de suelos graníticos. La Diputación de Ourense adjudicó al Laboratorio de Radón de Galicia (LRG) de la Universidad de Santiago la asistencia técnica del programa de cooperación para realizar las mediciones de este gas en los concellos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Estos trabajos se iniciarán en 20 concellos que fueron los primeros en aceptar, y posteriormente, en el plazo máximo de un mes, se ampliará al resto.

Este laboratorio está acreditado por la Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) para mediciones de radón y tiene una larga experiencia, siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Este programa de cooperación, aprobado por unanimidad en el pleno de enero, pretende colaborar con los municipios interesados en la medición de este gas. Los primeros veinte son Arnoia, Beade, Melón, Calvos de Randín, A Rúa, Allariz, Xunqueira de Espadanedo, Celanova, Cartelle, Bande, Sandiás, Maceda, Xunqueira de Ambía, Taboadela, Castro Caldelas, O Bolo, Petín, Piñor, Toén y Cortegada.

La práctica totalidad de los concellos de la provincia de OUrense mostraron su interés en este programa de tal modo que, la primera medición en puestos de trabajo de las dependencias municipales será financiado por la Diputación íntegramente.

Una vez que los concellos interesados informaron del número de estancias en las que trabaja el personal en planta baja y sótano, se inició el procedimiento de contratación adjudicado al LRG por importe de 14.976 euros, para contactar con los Concellos y enviarles las instrucciones y los aparatos de medición que deberán ser colocados durante tres meses, al cabo de los cuales serán devueltos al laboratorio para recoger los resultados que serán comunicados a los entes locales para que puedan adoptar las medidas que recomienden los organismos acreditados. Con este plan se pretende controlar y eliminar este elemento para proteger la salud de los vecinos.