El Santo Ángel celebra sus 100 años

El Colegio Santo Ángel de Ourense inauguró ayer oficialmente los actos de su centenario con una jornada simbólica en la que se plantó un olivo y se selló una cápsula del tiempo. El centro, gestionado por las religiosas calasancias y ubicado en el barrio del Couto, celebra este año sus cien años de historia con un calendario repleto de actividades que se extenderán durante todo el curso.

Momentos previos al enterramiento de la cápsula del tiempo. | Fotos: Iñaki Osorio

La ceremonia reunió al alumnado y al profesorado del colegio, que participó en un acto sencillo pero cargado de significado. En la cápsula del tiempo quedaron guardados los nombres de todos los estudiantes, con la intención de mantenerla cerrada hasta el año 2050. Además, se repartieron pulseras con el logotipo del centenario y se leyó un manifiesto conmemorativo.

El colegio encierra su manifiesto para los futuros alumnos de 2050.

“Foi un inicio de acto para os nenos, para facer algo un pouco especial”, explicó Inés Vázquez Salgado, directora pedagógica y presidenta del consejo escolar, quien detalló que el colegio ha comenzado el curso con camisetas conmemorativas diseñadas para la ocasión. La responsable adelantó que la programación del centenario incluirá “diversos actos durante todo o curso escolar”, con una “semana grande” prevista para el mes de marzo y el cierre de las celebraciones en mayo.

El Santo Ángel comenzó su andadura en 1925 de la mano de Ángela Santamarina Alduncín, conocida como Angelita Varela, y las religiosas calasancias, con el objetivo de acoger y educar gratuitamente a niñas pobres y huérfanas de la ciudad. A lo largo de un siglo, el centro ha evolucionado y crecido hasta convertirse en un referente educativo en Ourense, con más de quinientos alumnos y alumnas repartidos entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.

Durante los próximos meses, el colegio combinará actividades educativas, culturales y participativas para conmemorar esta efeméride. Además de los actos institucionales, está prevista la implicación de antiguos alumnos y familias, en un programa que busca, según destacan desde la dirección, “non só rememorar o pasado, senón visualizar o futuro” e reforzar os valores de identidade, innovación e comunidade que definen ao Santo Ángel.