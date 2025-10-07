Piden seguridad vial en la N-120 a su paso por Cenlle

El BNG demanda mejorar la seguridad vial de la N-120 a su paso por el municipio de Cenlle. Barbantes, Laias, Rozamonde, Xubín y Trasariz «son los núcleos que requieren de la actuación del Ministerio de Transportes y la instalación de elementos de seguridad», apunta.

La carretera N-120 a su paso por Cenlle presenta varios puntos de riesgo para los vecinos, especialmente en las parroquias en que se producen numerosos desplazamientos a pie. Piden instalar pasos de cebra elevados o a nivel regulados por semáforos. Por ejemplo, en Barbantes solo hay un paso de cebra delante del acceso a la Estación de tren, y «sería preciso instalar cuando menos otro».