Piden dos años de prisión por agredir sexualmente a una mujer mientras dormía

Dos causas por presunta agresión sexual irán a juicio en 2026 tras no prosperar los acuerdos de conformidad propuestos este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, donde se celebraron las respectivas audiencias previas. La negativa de los acusados a aceptar las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal obliga ahora a que ambas causas se resuelvan en vista oral.

En el primero de los casos, la Fiscalía pide dos años de prisión para un hombre acusado de haber agredido sexualmente a una mujer mientras esta dormía en su domicilio, en la madrugada del 26 al 27 de febrero de 2024.

Según el escrito de acusación, acusado y víctima habían ingerido una «cantidad considerable de alcohol» antes de acudir a la vivienda del hombre. Una vez allí se dirigieron al dormitorio, y siempre según la versión de Fiscalía, el acusado le habría realizado tocamientos en los genitales y practicado sexo oral a la mujer sin consentimiento, aprovechando que ella dormía.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio o cualquier lugar que frecuente, así como prohibición de comunicación con ella. También pide su inhabilitación para profesiones con contacto habitual con menores durante seis años.

El acusado no aceptó los términos del acuerdo ofrecido en sala, por lo que será juzgado el próximo 24 de marzo de 2026, a las 11.45 horas, según quedó fijado en el señalamiento realizado este lunes en el Penal 2.

Tocamientos y comentarios

La segunda causa vista este lunes también acabó sin acuerdo. El acusado se enfrenta a un año y medio de prisión por hechos que, según el Ministerio Fiscal, ocurrieron el 16 de diciembre de 2023 en la aldea de Bouzas, en el municipio de Vilamarín.

El fiscal sostiene que el hombre pidió a la víctima, que se encontraba en un bar con su pareja, que lo llevase en coche. Durante el trayecto, desde el asiento del copiloto, le habría tocado el muslo en dos ocasiones, y ya en otro local, estando los tres en la barra, le dirigió frases de contenido sexual como «quiero echar un polvo contigo» o «quiero comerte el clítoris y se va a derretir», al tiempo que le tocaba los glúteos por detrás. La víctima sufrió una crisis de ansiedad.

El Ministerio Público solicita, además de la prisión, una orden de alejamiento de 250 metros de la víctima, su domicilio y su lugar de trabajo durante 3 años, el mismo tiempo que le prohibe comunicarse con ella. También solicita la inhabilitación durante cuatro años para trabajos con menores. Su juicio se celebrará el 28 de enero de 2026.