Ourense recupera su emblema termal: A Chavasqueira vuelve a la vida tras el fuego

Ourense vuelve a abrazar uno de sus símbolos termales más queridos: las termas de A Chavasqueira. Las primeras en abrir en régimen público-privado en la ciudad —inauguradas en 2001— reabren hoy sus puertas, completamente renovadas, tras el incendio intencionado que en abril de 2019 las redujo a cenizas.

Jácome y Villuendas cortaron la cinta inaugural después de seis años. | | IÑAKI OSORIO

El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, presidió este lunes el acto oficial de reapertura, acompañado por el gerente de Ibernisha, Pablo Villuendas, empresa que asume la gestión de las instalaciones. A partir de hoy, martes, a las 9.00 horas, el recinto volverá a estar operativo para el público, manteniendo su esencia japonesa y precios populares —actualizados solo al IPC: poco más de cinco euros— 5,15 euros las entradas básicas y 4,65 euros para pensionistas y menores.

«Volvemos a poner en marcha con mucha ilusión algo que fue el corazón del termalismo popular de Ourense. Esperamos que la ciudad vuelva a hacerlo suyo», expresó Villuendas, visiblemente emocionado durante el acto.

Renovadas, pero fieles

Las nuevas instalaciones mantienen el estilo arquitectónico nipón ideado hace más de dos décadas por el maestro Shinichi: una casa de baños de madera sin clavos, construida con piedra natural, pizarra, robles y pinos, en diálogo con el entorno fluvial del Miño. A esa estética original se le suma ahora compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Las pozas y circuitos termales se alimentan mediante geotermia y placas fotovoltaicas visibles desde la orilla opuesta. Además, se ha incorporado suelo radiante, aire acondicionado en zonas interiores y pulseras magnéticas para facilitar el acceso a taquillas y servicios. «Este edificio no solo es bonito. Es limpio en términos ambientales y está preparado para el futuro», señaló el promotor.

Para Jácome, esta reapertura supone «un gran día para Ourense». Así lo dijo ante las nuevas instalaciones frente a las que subrayó que estas termas, por historia y simbolismo, «son las más emblemáticas» de la ciudad. «Un servicio accesible, con precios populares, que vuelve totalmente mejorado y que atraerá tanto a vecinos como a visitantes», auguró el regidor, convencido de que las termas estarán «a tope desde el primer día» y serán «un éxito absoluto».

El alcalde no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar una crítica a la «excesiva burocracia» administrativa que ha demorado su reconstrucción: «Fue una auténtica locura: lidiar con Concello, administración autonómica, administración estatal...y para un pequeño negocio como este, esperar seis años. Así es difícil competir en el mundo cuando los chinos hacen unas obras en meses y aquí para rehabilitar unas termas se tardan seis años porque los trámites son infernales», sostuvo.

Balneario urbano

Ubicadas en la ribera derecha del Miño y a pocos minutos del centro urbano, las termas de A Chavasqueira vuelven a situar a Ourense en el mapa del termalismo accesible. Así que, la ciudad celebra desde hoy la recuperación de uno de sus espacios más identitarios que abrirá al público martes y jueves de 09.00 a 23.30 horas; viernes y sábado de 09.00 a 1.30 horas; y domingos, de 09.00 a 23.30 horas. Los lunes permanecerán cerradas.

Las sombras judiciales

La reapertura de A Chavasqueira coincide con el juicio que, precisamente este mes de octubre, llevará al banquillo a dos sospechosos de haber provocado el incendio de 2019. Según la investigación policial y el Concello —único que formula acusación—, uno de los imputados, un extrabajador, habría prendido fuego en compañía de un amigo por despecho tras ser despedido.

La Fiscalía, sin embargo, pide, en un escrito presentado en mayo, la absolución de ambos por falta de pruebas. La vista, señalada para los días 15 y 16 de octubre, debatirá la responsabilidad en un incendio que, pese a no causar víctimas, destruyó por completo una instalación icónica y provocó un daño colectivo al termalismo, al turismo y a la imagen de Ourense.

Un operario que estaba realizando tareas de mantenimiento logró dar la alerta, aunque poco pudo hacer: la estructura de madera, alimentada presuntamente por un acelerante, fue pasto de las llamas en minutos. A pesar de que el parque de bomberos se encuentra a escasos metros, la intervención no pudo evitar la devastación total del recinto