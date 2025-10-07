Empresarios del polígono San Cibrao trasladan a la CEO las prioridades de su plan director

El presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), César Blanco, realizó una visita institucional a la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao. Coincidieron en la necesidad de perseverar con la estación de mercancías, un proyecto estratégico que permitiría mejorar la conexión logística del polígono a través del ferrocarril, favoreciendo su competitividad.

Ambas partes abordaron diferentes cuestiones de interés para el tejido empresarial asentado en el parque industrial, centrando buena parte de la conversación en temas de infraestructuras y servicios esenciales para la competitividad del polígono, recogidos en su plan director, así como el grado de ejecución del mismo.

Entre los asuntos tratados destacó la reciente licitación de las obras de saneamiento del río Barbaña y de la nueva EDAR de San Cibrao, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Este proyecto, largamente demandado, supone un avance en materia medioambiental y de sostenibilidad para la zona industrial y su entorno. También abordaron la ampliación del polígono, que está en su fase administrativa. Rodríguez agradeció la visita institucional y subrayó la importancia de la cooperación entre las partes.