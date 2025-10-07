La Diputación logra casi 28 millones de euros de fondos europeos
Supone un tercio del presupuesto de 2025
A.ferradas
La Diputación de Ourense ha conseguido la mayor captación de fondos europeos. Con los planes de inversión en la comarca de Ourense y en Valdeorras la cifra alcanza los 27,9 millones de euros en este mandato, casi un tercio del presupuesto actual. El presidente provincial, Luis Menor, aplaude el trabajo de los técnicos para que la Diputación consiguiera la cifra récord de 14,5 millones de euros en dos planes de desarrollo sostenible en la comarca de Valdeorras y en el área funcional Ourense Sur. Es «el proyecto más importante, en cuanto a cuantía, en lo que se refiere a la captación de fondos europeos». Con el total de estos fondos comunitarios, 27,9 millones, se alcanza casi un tercio del presupuesto anual de Diputación (105 millones), «aumentando así los recursos destinados a ayudar a los concellos de la provincia», destaca Menor.
En la junta de gobierno se aprobaron 17 ayudas por un importe total de 484.096,81 euros. Destacan los 25.000 euros para las asociaciones de protección animal, que se habilitaron por segundo año consecutivo. A la cooperación municipal se destinan 266.099 para nueve concellos, y en el ámbito social 50.000 a la Asociación Down Ourense para mejorar su sede, así como 60.000 para Aspanas para reformas en los centros de esta asociación de padres de personas con discapacidad intelectual, 20.000 a la Ruta do Viño do Ribeiro para actividades de promoción, o 30.000 a la Comunidade de Montes de Quinxo para un proyecto de canalización de agua.
