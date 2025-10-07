Un detenido por 5 robos en Ourense, sospechoso de otros 6 en Monforte
La Policía Nacional de Ourense detuvo el 30 de septiembre al presunto autor de cinco robos con fuerza en establecimientos de distintas zonas de la ciudad, hechos cometidos durante el mes pasado. El sospechoso es investigado, además, por otros seis delitos similares en Monforte de Lemos (Lugo). Según la comisaría provincial de Ourense, el modus operandi consistía en actuar siempre de madrugada, forzar el acceso violentando las persianas y, una vez dentro, violentar la caja registradora. Tras ser detenido, la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión provisional.
