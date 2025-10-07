Desarrollan un asistente virtual para la detección precoz del alzhéimer

El envejecimiento de la población es uno de los factores asociados a una mayor prevalencia de alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa. En la provincia de Ourense, una de la áreas sanitarias de Europa con uno de los mayores índices de envejecimiento, el hospital está desarrollando, desde el servicio de Neurología, una aplicación basada en la inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico del deterioro cognitivo amnésico, la fase inicial más habitual del alzhéimer. En un contexto de escasez de especialistas, sobre todo en los hospitales comarcales, la tecnología se presenta como alternativa para facilitar el trabajo de los sanitarios al ofrecer una detección rápida, precisa y accesible con pruebas interactivas de memoria.

‘Neurasvi’, el nombre de esta aplicación en desarrollo, es un asistente virtual «que pretende dar una respuesta rápida y basada en la evidencia científica a aquellos pacientes que presentan quejas cognitivas en forma de olvidos o pérdida de memoria, que interfiere en las actividades de la vida diaria y que generan alarma entre los afectados y los familiares», explica Daniel Apolinar García, jefe de servicio de Neurología en el hospital público de Ourense. El asistente, en desarrollo por parte de la unidad, emplea los datos de la historia clínica del paciente, la información que facilita el cuidador y, además, interpreta los test de cribado de demencia, las imágenes de resonancias magnéticas, así como los biomarcadores del alzhéimer en los análisis de sangre. «Al tratarse de una patología en la que la historia clínica y la exploración neuropsicológica son fundamentales, ambos aspectos pueden ser programados para obtener una información necesaria y emitir un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer», dice el responsable provincial de Neurología.

En la actualidad, el servicio se encuentra en la fase inicial del diseño de una aplicación, en la etapa de programación de las distintas interacciones entre el usuario y la inteligencia artificial, con el objetivo de la adopción de decisiones diagnósticas en función de los datos clínicos del historial del paciente y otra información como el cálculo de la reserva cognitiva, el test de cribado de demencias, las imágenes de resonancia para valorar las atrofias, la volumetría del hipocampo y la aplicación de los biomarcadores de la sangre

«‘Neurasvi’ es una inteligencia artificial que está diseñada para dar apoyo diagnóstico a los facultativos de atención primaria de salud cuando se enfrentan con pacientes que consultan por quejas cognitivas en forma de olvidos; es decir, un deterioro cognitivo ligero amnésico y la demencia en grado leve», explica el doctor García.

Tras la fase actual de diseño, con posterioridad se trabajará en el aspecto tecnológico. En una iniciativa anterior, el hospital de Ourense colaboró con la Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus para el desarrollo de ‘CefaleApp’, centrada en el diagnóstico de la migraña. La colaboración entre el CHUO y la UVigo, que podría reeditarse en la fase tecnológica de ‘Neurasvi’, cuenta con amplios precedentes en los campos de la medicina preventiva y especialidades de aparato digestivo y nefrología, además de neurología.

La iniciativa ‘Neurasvi’ resultó finalista en los V Premios de Innovación en Saúde. Se presentaron un total de 49 proyectos en la misma categoría. Otra propuesta ourensana fue reconocida en el certamen que distingue las mejores propuestas del sistema pública de salud. La Asociación de Daño Cerebral Renacer ha obtenido el primer premio en la modalidad de iniciativas de pacientes, en la que competían 23 proyectos que plantean soluciones innovadoras y creativas para mejorar la calidad asistencial.

Esta iniciativa de Renacer, que lleva por nombre ‘Mellora da transición cara a fase poshospitalaria das familias con daño cerebral’, tiene como propósito complementar la atención a las familias tras la fase de hospitalización, apoyando su recuperación.