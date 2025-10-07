Conexión Alemania-Ourense: El seminario anual de turismo conecta a la UVigo con Saarbrücken

Fue hace 17 años cuando una joven Kerstin Heuwinkel pisó por primera vez Ourense. La estudiante alemana llegó a la ciudad de As Burgas a través del programa Erasmus, y desde su primera estancia sintió que «había algo especial en este lugar». Con el paso de los años la alumna se convirtió en profesora de Turismo en su misma universidad de Saarland (en la ciudad de Saarbrücken), pero nunca se olvidó de la conexión que tuvo en la UVigo. Por ello abogó por continuar la conexión entre los dos centros, para que así nuevos estudiantes pudieran tener la misma experiencia de ella. Fruto de ese esfuerzo se realiza desde hace cinco años el seminario anual de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, que en el día de ayer comenzó su edición de 2025.

Las estudiantes y profesoras que participan en el seminario internacional, a la entrada de la facultad. / Iñaki Osorio

Desde su llegada este domingo nueve alumnas alemanas del grado de Turismo se unieron a diecisiete estudiantes del Edificio Xurídico-Empresarial del Campus da Auga. Durante la semana recibirán lecciones en inglés sobre el peso de la cultura regional en el turismo, y en grupos de trabajo deberán examinar diversas propuestas para acabar presentándolas a toda la clase. Eso sí, la formación no será solo en las aulas: en los cinco días de convivencia, harán multitud de visitas guiadas, comenzando por un tour a fondo por Ourense ciudad, siguiendo por una excursión a Santiago de Compostela y acabando por visitas a las termas y el resto de la provincia áurea. Conocer sobre el peregrinaje, aprender cómo se elabora el pan de Cea, visitar el Mosteiro de Oseira... todo está pensado para que lo que aprender en clase lo puedan vivir también en primera persona.

Una España diferente

Esta variedad de planes exteriores es lo que parece emocionar más a las estudiantes germanas. Muna, una de ellas, parece está entusiasmada en concreto por «la cosa del baño termal». No habla castellano, pero sí le interesa la cultura española, y la idea de hacer un intercambio en el que conocer a estudiantes internacionales le llamó la atención desde el primer momento. Además no tiene dinero que perder, ya que como a todas, su universidad de origen les ha financiado el viaje.

Muna ya ha estado en España anteriormente, igual que Melissa, otra de las estudiantes, pero ninguna de ellas había tenido la oportunidad de conocer Galicia. Como les pasa a la mayoría de estudiantes internacionales que aterrizan en la ciudad de As Burgas, no saben mucho sobre la comunidad o la provincia, aunque Melissa sí demuestra algo de conocimiento sobre la situación lingüística: «Sabía algo sobre el idioma gallego, que es diferente del español pero no sé cuánto. Espero que aprendamos algo sobre ello», cuenta. Aunque en el caso de las dos todavía no han tenido tiempo de percibir diferencias entre la España que vieron en otras ocasiones y la que van a ver esta semana, sí han aprendido sobre ellas en la charla inaugural que les impartieron las estudiantes de bienvenida.

Una de las encargadas de educar sobre esta cultura fue Iria Cebreiros Trigo, quien es una auténtica veterana del seminario. Estudia el quinto año de doble grado en Historia y Turismo, y lleva desde segundo participando en este encuentro. Aparte de inscribirse «porque moitas veces queixámonos de que non hai actividades, pero para telas hai que apuntarse», para ella este seminario es una oportunidad de aprender idiomas: «Estou preparando o C2 de inglés, e con elas podo poñerme a proba. Ademais, aínda que non falo alemán, si que falo francés, e con algunhas delas pódoo practicar (la universidad de Saarlanden se encuentra a escasos cinco kilómetros del país galo).

Como buena veterana, por sus visitas han pasado ya decenas de estudiantes teutonas (pues en su caso sólo pueden participar una vez en el seminario), y ya sabe reconocer lo que le impresiona de la villa termal. «Cando lles fago o tour pola cidade, sempre lle meto moitos datos históricos e de patrimonio, e sorpréndense de que haxa tanta gastronomía e tantas cousas que ver malia ser unha cidade tan pequena. Elas están acostumbradas a outro rollo, a cidades máis grandes, e chámalles a atención que sexa tan doado desprazarse». Tampoco faltan las sorpresas en cuanto al bolsillo: «Sorpréndenlles os prezos, sobre todo o do viño, todos os anos dinme que é moi barato», detalla.

Fue la propia Iria, bautizada como «promoción personalizada das cousas do campus», quien animó a participar a María, una de las novatas de este año en el seminario. Brasileña, estudia el doble grado de ADE y Derecho, y también se apuntó por cuestiones del idioma: «É unha posibilidade de mellorar o meu inglés, porque aínda que elas din que teñen un nivel intermedio, parece que falan nativo», cuenta entre risas.

Afortunadamente, tanto ella como María tendrán una oportunidad de cambiar los roles, pues el próximo junio, se realizará el mismo seminario, pero en Alemania.

Ourense, un atractivo turístico «auténtico» para los alemanes

«Está muy bien ver cambios por aquí, pero es aún más bonito que las cosas que no tienen que cambiar siguen igual, es una buena combinación», cuenta Kerstin Heuwinkel sobre la evolución de Ourense desde que vino por primera vez. Y es que un buen fomento de este seminario sitúa a la ciudad de As Burgas como un potencial turístico para el público alemán. Los números lo demuestran: el último año, el país teutón fue el 4º extranjero que más turistas aportó a la provincia, con 2.091 viajeros que hicieron parada vacacional.Kerstin afirma que el gran atactivo de Ourense para los alemanes es la autenticidad: «Para ellos es muy importante, les encanta viajar a un lugar en el que se puedan sorprender», cuenta. Aparte del patrimonio y la gastronomía, el choque cultural con otras comunidades también ayuda a que los germanos se vayan contentos: «Cuando piensan en España, tienen ciertos estereotipos, pero como Ourense es diferente se quedan sorprendidos. Además la comida es muy buena, mientras siga manteniendo los precios no hay que cambiar nada».