Condenado a un año y 9 meses de presidio por maltrato a su pareja
Un vecino de Bande ha aceptado un año y 9 meses de prisión por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar por humillar y empujar a su mujer, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía 13 años.
El hombre se conformó con la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, que lo condenó, a mayores, a indemnizar a la víctima con 3.000 euros y le prohibe aproximarse a ella durante 2 años y 9 meses.
Los hechos recogidos en el escrito fiscal se producen a raíz del nacimiento de la hija de la pareja en el año 2019. Desde entonces el hombre se dirigía a la madre de la niña «de modo habitual» con expresiones como «estás gorda, estás loca, tírate por la ventana», todo ello mientras «le propinaba empujones». Quiso separarse, pero él se negaba a que se llevase a la niña.
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Pablo, un medallista olímpico... en matemáticas: «Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía»
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
- El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador
- Juzgan en Ourense a un padre acusado de violar a su hija menor de edad y con autismo
- Verea Vella, cien mayores en una calle sin dotaciones y una gran balsa de agua
- Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol