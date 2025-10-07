Condenado a un año y 9 meses de presidio por maltrato a su pareja

Un vecino de Bande ha aceptado un año y 9 meses de prisión por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar por humillar y empujar a su mujer, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía 13 años.

El hombre se conformó con la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, que lo condenó, a mayores, a indemnizar a la víctima con 3.000 euros y le prohibe aproximarse a ella durante 2 años y 9 meses.

Los hechos recogidos en el escrito fiscal se producen a raíz del nacimiento de la hija de la pareja en el año 2019. Desde entonces el hombre se dirigía a la madre de la niña «de modo habitual» con expresiones como «estás gorda, estás loca, tírate por la ventana», todo ello mientras «le propinaba empujones». Quiso separarse, pero él se negaba a que se llevase a la niña.