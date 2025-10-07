El Concello solicita a la Xunta que adopte medidas de seguridad bajo la nueva pasarela del río Barbaña
«Deja un espacio en el que cabe perfectamente una persona», avisa el Ayuntamiento, que insta a cerrar
Redacción
El Concello de Ourense pide a la Xunta que adopte medidas que garanticen la seguridad y salubridad bajo la nueva pasarela peatonal ultima la administración gallega en la margen del río Barbaña, para dar continuidad a la senda fluvial que permitirá conectar, en conjunto, el trayecto peatonal y ciclista desde la estación intermodal hasta el Paco Paz. En la senda completa la Xunta invierte 5,4 millones de euros.
Hubo una visita este lunes a las obras en la zona de Ponte Codesal —una pasarela de 13 metros de estructura metálica y pavimento de madera—, con representantes de la Xunta, el Concello y de la constructora. El edil de Infraestructuras, Francisco Lorenzo, subraya que la estructura peatonal, que conecta las proximidades de As Burgas con La Molinera, se eleva 2 metros sobre el suelo, «lo que deja un amplio espacio vacío y accesible desde el exterior por debajo de la pasarela. Esta circunstancia puede generar riesgos de seguridad y salubridad». El gobierno local considera que «esta obra no puede quedar así. Deja un espacio en el que cabe perfectamente una persona, y si no impiden el paso puede dar lugar a problemas de seguridad y salubridad. Ya se lo advertimos con anterioridad y lo volveremos a hacer también por escrito. Pedimos a la Xunta que busquen una solución, como puede ser cerrar el acceso con una malla metálica u otra opción alternativa», indica el edil.
