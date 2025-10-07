La Comisaría General de Policía Judicial condecora a la fiscal ourensana Rosa Tallón
R. O.
En un acto celebrado este martes en la sede central de la Policía, en el complejo de Canillas (Madrid), la fiscal ourensana Rosa Tallón Salgado fue condecorada con la medalla al mérito policial, con distinto blanco, un reconocimiento de la institución a su colaboración activa y decisiva con la Comisaría General de Policía Judicial en varias operaciones. Tallón, con plaza en la plantilla del ministerio público en Ourense, está en la carrera fiscal desde 2007.
