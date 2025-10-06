Urgen limpiar el río Farelos por temor a que se desborde o derribe un puente

La situación del río Farelos. en Valdeorras ha generado preocupación entre los vecinos del entorno, dado que su abandono, con un cauce casi atorado ya de piedras y maleza, dificulta el paso del agua. «Es un grave factor de riesgo», aseguran, y advierten que «cuando lleguen las lluvias y los arrastres de los incendios pueden llegar a provocar desbordamientos y dañar la estructura de un puente en la Nacional 120», bajo el que discurre el cauce fluvial.

Por este motivo la Asociación de Vecinos San Lourenzo de Arcos de Valdeorras acaban de registrar sendos escritos en la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense y ante la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a los que les pide una respuesta urgente, «ante la situación en la que nos encontramos, el río Farelos a su paso por la N-120, en el punto kilométrico 458 + 500 aproximadamente».

Afirman que han decidido alertar a ambas instituciones para que inicien la limpieza «debido a la acumulación de vegetación, más los propios arrastres naturales de piedras por la fuerza del agua en movimiento, hechos que están dificultando el curso del río hacia su desembocadura en el Sil», explican.

El agua «ya discurre con dificultad bajo bajo la N-120 y después de los incendios forestales del pasado mes de agosto y, cuando lleguen lluvias fuertes , se van a producir arrastres, principalmente de restos de madera, produciéndose una posible entrada en carga en el propio puente con el riesgo que representa para los cimientos y tableros del mismo, así como y un posible desbordamiento, que afectaría a fincas, a carreteras y a viviendas particulares», alerta la asociación en sus escritos.