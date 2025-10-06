Nuevos cambios hoy en el autobús urbano, que afectan a seis líneas

Los usuarios del servicio de transporte urbano de autobuses de la ciudad se enfrentan hoy a nuevos cambios en horarios o itinerarios. Es el quinto ya que se ha producido en 21 días, desde la puesta en marcha del nuevo modelo que ha generado muchas críticas pero que, según indicó este fin de semana en sus redes sociales el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, «es un triunfo» pese al «ruido político».

Ayer mismo volvía a informar de los cambios que afectan hoy de forma resumida estas seis líneas: en la Línea 2 «todo sigue igual pero irá por Puente Nuevo y no por Puente del Milenio», señala el regidor.

También en la Línea 4, «se suprime parada en Concejo que se traslada a la clásica en Juan XXIII, detrás de la subdelegación. Cambia horarios», advierte el alcalde. La Línea 6 «se prolonga de Couto a la estación de tren y antigua estación de buses. Cambia horarios», recuerda el alcalde.

En la Línea 8 se prolonga su recorrido hasta la Alameda y la Línea 9 «se transforma en A Chavasqueira-Parque-Cementerio Velle/Mendee» y también cambia horarios. Finalmente la Línea 16 «se transforma en Mende-Residencia por la nueva urbanización de O Polvorín», subraya, y habrá nueva línea de refuerzo matinal entre Plaza de la Marina, en la carretera de Santiago y parque de San Lázaro, «en bucle constante, horario a discreción», informa literalmente Jácome.

Así pues los viajeros tendrán que estar al tanto hoy, pues esos cambios de horarios pueden volver a poner en jaque su hora de llegada a colegios o al trabajo.