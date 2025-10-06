Investigan a una persona por un incendio forestal en San Cristovo de Cea que calcinó 7,5 hectáreas

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Ourense han determinado que el incendio forestal registrado el 17 de septiembre en el ayuntamiento de San Cristovo de Cea fue originado durante unas tareas de desbroce sin aplicar las medidas de seguridad necesarias en este tipo de trabajos, por lo que ha abierto una investigación a la persona que manejaba la máquina desbrozadora que, según ha apuntado la Xunta, estaba realizando estos trabajos en las horas del día de mayor temperatura.

El incendio se registró en la parroquia de Vilaseco y afectó a una superficie total de casi 7,5 hectáreas, 2,97 hectáreas de terreno arbolado y 4,5 de superficie rasa.

En la extinción del incendio participaron cuatro aviones, dos helicópteros, cuatro agentes forestales, 13 brigadas y cuatro motobombas. En este caso, resultó investigada una persona y las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de O Carballiño.

En lo que va de campaña, la UPA lleva 24 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales. La Xunta apela a la concienciación y a la prudencia de cara a evitar incendios.

Así, el Gobierno gallego recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en el caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.