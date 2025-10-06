La Festa do Cabalo, ejemplo de «dinamismo del rural»
El conselleiro de Emprego, José González, asistió a esta cita celebrada en Puzo do Lago
REDACCIÓN
Ourense
La XXXVII Festa do Cabalo de Puzo do Lago celebrada ayer «es un ejemplo de dinamización del rural», según señaló el conselleiro de Emprego y Comercio, José González, durante la visita a este importante certamen equino. En esta nueva edición, el evento reunió a cientos de personas que participaron en competiciones y exhibiciones desde rutas a caballo, carreras, competiciones y almuerzo popular.
El conselleiro destacó que esta Festa do Cabalo de Puzo de Lago es además de un claro ejemplo del desarrollo que tiene el sector caballar en Galicia, se incluye dentro de los eventos que «preservan nuestras raíces y promueven actividades que impulsan la economía local y fomenten el turismo rural».
