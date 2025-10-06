Carrera solidaria 'Pilar 2025' : Más de 1.000 corredores que valen un riñón

Un total de 1.013 personas participaron ayer en la carrera solidaria «Pilar 2025», organizada por la Guardia Civil de Ourense dentro de los actos de festividad de su patrona, una cita solidaria en la que todo lo recaudado irá destinado a los programas de ayuda que realiza la Asociación contra las Enfermedades Renales de Ourense (Alcer). Además esta cita lleva el nombre de Memorial Antonio Rodríguez, en recuerdo a un compañero de la Guardia Civil que falleció de una dolencia renal.

Los corredores salieron en la mañana de ayer desde la Plaza Mayor y los que participaban en la carrera absoluta de 6,2 kilómetros aportaron 12 euros por su inscripción, que se destinaran al programa solidario de Alcer.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, felicitó la Guardia Civil por tener «una vocación de servicio a la sociedad que no se limita a la protección y a la seguridad, sino que impulsa también valores como la solidaridad, la cooperación y la empatía». Lo hizo antes de inaugurar la segunda edición de la Carrera del Pilar en la Plaza Mayor de Ourense, junto al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, Rafael Berguillo, y al capitán jefe del Subsector de Tráfico, Javier Barja.

Eladio Santos ensalzó «la sensibilidad de esta institución cara quien más lo necesita», pues este año pues va para Alcer Ourense . «Tenemos una Guardia Civil próxima a la ciudadanía, que protege, escucha y acompaña, consiguiendo la unión ante las causas justas y siendo, una vez más, un auténtico pilar de cohesión social», resaltó.

El subdelegado puso en valor la alta participación con la que contó el evento, esos 1.013 corredores, a los que agradeció que apuesten por una prueba que promueve el deporte y, por tanto, la salud y el bienestar, pero también la solidaridad. «Participar en esta carrera significa hacer un doble esfuerzo: por uno mismo y por otras personas que precisan ayuda», apuntó.

Además, Santos agradeció a labor de la asociación Alcer, que ofrece recursos de apoyo a las personas con enfermedades renales y realiza actividades enfocadas en la prevención. «Vuestro trabajo es fundamental para muchas personas y un ejemplo de entrega y humanidad», destacó.

Para los corredores de entre 7 y 12 años hubo recorrido de 700 metros, con salida a las 12.30 horas, mientras que los niños y niñas de 0 a 6 años contaron con trazado de 100 metros.