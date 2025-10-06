En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión para el profesor condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas en Ourense, desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió 16.

Según ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el pasado 25 de julio el Tribunal Supremo decretó la firmeza de la sentencia después de que el acusado presentase recurso, y el 15 de septiembre se notificó a las partes.

Fue entonces cuando, ese mismo día, se decretó su búsqueda y captura y su ingreso en prisión. Asimismo, según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso, cuando se fue a notificar al acusado, este no se halló.

En concreto, el alto tribunal gallego desestimó el recurso de apelación de la defensa al subrayar la «sólida y categórica persistencia en la incriminación» del recurrente, los testimonios de otras alumnas y los informes forenses. Asimismo, la sala aseguró que el acusado «era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima» y se aprovechó de esas circunstancias para presentarse como «una figura de referencia y apoyo».

Los hechos se produjeron después de que el condenado, de 45 años, entablase una conversación con la víctima a través de una red social usando un alias, para que esta le enviase fotografías y vídeos íntimos. Tiempo después, tras la insistencia de la víctima para que revelase su identidad, el condenado le pidió que fuese al aula de música, descubriendo entonces quien era.

A partir de ese momento, el condenado consiguió quedar con ella en varias ocasiones, según indicaron los jueces, y realizar actos sexuales con la menor. En esta línea, el hombre la sometió a numerosos abusos y violaciones, así como a «prácticas sádicas» y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.