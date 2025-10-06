Barbadás cambia 581 luminarias led para un servicio más sostenible

El Concello de Barbadás acaba de iniciar la renovación de 581 viejas luminarias por tecnología led en el marco del proyecto aprobado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Se trata del tercer plan de modernización lumínica que el Ayuntamiento presenta ante el organismo estatal con el objetivo de reafirmar su compromiso con la reducción de la huella de carbono y el avance hacia un modelo de desarrollo sostenible.

La intervención, que asciende a los 350.984 euros, permitirá reducir en un 83% el consumo energético actual. El proyecto incluye el cambio de un total de 581 luces repartidas en nueve instalaciones de alumbrado público en Barbadás y Bentraces, principalmente. La elección de luminarias se hizo en base al Reglamento Alumbrado Exterior.