Más de 640 comensales con ruta motera de fondo, en la Festa dos Callos de Piñor
El evento, organizado desde el Concello, que llega a su octava edición, «fue un éxito» según el alcalde
Se prepararon más de 300 kilos de este típico plato de cuchara
M.J.A.
Lo que empezó siendo una antigua cita popular organizada por la comisión de fiestas del pueblo acabó en manos del Concello para que no se perdiera. La Festa dos Callos de Piñor alcanzó ayer su séptima edición y fue «todo un éxito; el tiempo nos ayudó y hemos superado los 640 comensales», aseguró el alcalde de Piñor, José Luis González.
Esta fiesta, una de las últimas ya del ingente calendario de citas gastronómicas de la provincia, repartió preparó más de 300 kilos de su plato estrella, los callos, entre otras viandas. «No tienen nada que ver la elección del menú que haya una receta propia de callos aquí ni con las costumbres culinarias, simplemente en su día se eligió este plato para hacer una evento que cada año tiene más seguidores», señalaba el regidor.
El encuentro se desarrolló en la parroquia de Barrán, perteneciente al municipio de Piñor. Los asistentes a este evento pudieron degustar a las 13.30 horas un menú que incluía desde empanada, lacón y callos como protagonistas, así como vino, agua, refrescos, postre, café y chupitos, por «el módico precio» de 25 euros, indican los organizadores.
También en esta jornada hubo hinchables y animación musical. Además, a las 10.00 horas, salió una ruta de motos clásicas (con pinchada incluida) y se llevó a cabo una exposición de las motocicletas durante el almuerzo.
