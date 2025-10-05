Verín acoge un foro de igualdad y contra la violencia
REDACCIÓN
El Auditorio de Verín acogió la segunda jornada del XXI Foro de la Igualdad, organizada por Femuro, un encuentro alrededor de la resiliencia y la lucha de las mujeres frente a la violencia de género. La sesión dio comienzo con la presentación institucional y continuó con la proyección de dos piezas dirigidas por Mabel Lozano, reconocida cineasta y activista por la igualdad: Ava, Premio Goya 2024 al Mejor Cortometraje Documental, y Abril. “Yo utilizo él cine, él arte y lana cultura para seguir informando sobre lana esclavitud sexual que sufren millones de mujeres”, explicó Mabel Lozano, quien lleva años convirtiendo el audiovisual en una herramienta de denuncia y sensibilización. Tras una pausa para café, el público participó en el coloquio con Adriana Cardozo, mujer supervivente de trata que compartió en primera persona su historia y su trayectoria vital.
La jornada sirvió también para reivindicar el compromiso de las instituciones y de la sociedad con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.
“La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no debería tener cabida en la sociedad, especialmente aquella que afecta a las mujeres con discapacidad”, destacó Mariví, vicepresidenta de Femuro.
- Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
- Pablo, un medallista olímpico... en matemáticas: «Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía»
- De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
- La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro por «deficiencias muy graves»
- La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
- Juzgan en Ourense a un padre acusado de violar a su hija menor de edad y con autismo
- Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas
- Verea Vella, cien mayores en una calle sin dotaciones y una gran balsa de agua