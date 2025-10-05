Verín acoge un foro de igualdad y contra la violencia

El Auditorio de Verín acogió la segunda jornada del XXI Foro de la Igualdad, organizada por Femuro, un encuentro alrededor de la resiliencia y la lucha de las mujeres frente a la violencia de género. La sesión dio comienzo con la presentación institucional y continuó con la proyección de dos piezas dirigidas por Mabel Lozano, reconocida cineasta y activista por la igualdad: Ava, Premio Goya 2024 al Mejor Cortometraje Documental, y Abril. “Yo utilizo él cine, él arte y lana cultura para seguir informando sobre lana esclavitud sexual que sufren millones de mujeres”, explicó Mabel Lozano, quien lleva años convirtiendo el audiovisual en una herramienta de denuncia y sensibilización. Tras una pausa para café, el público participó en el coloquio con Adriana Cardozo, mujer supervivente de trata que compartió en primera persona su historia y su trayectoria vital.

La jornada sirvió también para reivindicar el compromiso de las instituciones y de la sociedad con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

“La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no debería tener cabida en la sociedad, especialmente aquella que afecta a las mujeres con discapacidad”, destacó Mariví, vicepresidenta de Femuro.