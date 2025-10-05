La venta de casas en ruina en O Irixo, al alza

Según datos del INE, la población del Concello de O Irixo, a fecha 1 de enero de 2024, es de 1.357 habitantes, pero este municipio cuenta con una población muy envejecida, incluso algunos centenarios y otros a punto de serlo. Ello hace que también se disparen las defunciones. Pero a estas tierras están llegando nuevos vecinos procedentes de otros lugares de distintos puntos de España, incluso del extranjero a comprar viviendas en ruinas. De hecho, una oficina inmobiliaria, Segurgal, que abrió en enero de este año, para sorpresa de sus impulsores ya ha vendido en siete meses nada menos que nueve casas, la mayoría para segundas viviendas.

Álvaro y Ramón, acordaron abrir una inmobiliaria en O Irixo, que además de gestoría es aseguradora, partiendo de la idea de querer repoblar el rural. Para empezar optaron por centrarse solo en este municipio, y para sorpresa de ambos están teniendo mucha aceptación y resultados. Ya han vendido nueve casas a personas que «nunca estuvieron aquí», apunta Álvaro, y que proceden de Valencia, Rusia, Mallorca, Cádiz, Madrid, Francia, entre otros lugares. Explica que es gente que busca casas antiguas, típicas de piedra para rehabilitarlas, y les gusta mucho la tradición gallega por lo que incluso quieren quedarse con los baúles y huchas que hay dentro. La mayoría de los nuevos propietarios están en los 40 y 50 años, aunque hay algunos de menos también. Solo dos o tres compraron para vivir allí y la mayoría para pasar solo el verano.

Destaca Álvaro que además de las nueve ya vendidas, «tenemos entre 40 y 50 más para vender», y recuerda que «empezamos con pocas». Han entregado inmuebles en pueblos como Loureiro, Santiso, Outeiro, Alemparte, y otros.

Comenta que el municipio de O Irixo tiene pueblos abandonados, despoblados e «intentamos hablar con familiares para que intenten vender». Dice que ya de hecho no entra el coche a estos sitios. Se trata por ejemplo de los pueblos de Ramil y Amieiros.

También alquilan casas,y alquilaron alguna a gente de Valencia, pero para esta finalidad hay pocas viviendas en condiciones.