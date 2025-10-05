Termas A Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas

Seis años después del incendio provocado que las redujo a cenizas, Termas A Chavasqueira, el primer proyecto de termalismo público promovido en la ciudad de Ourense y el más querido por vecinos y visitantes, reabre sus puertas, con una estética que mantiene su línea de inspiración nipona, pero adaptado a las exigencias de seguridad y accesibilidad actuales, y con muchas novedades, como la alimentación prácticamente sostenible a través de energías renovables y la futura incorporación de tratamientos de belleza y relax.

Aspecto del interior de las instalaciones. | |

Mañana, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome cortará la cinta inaugural y el martes, día 7 de octubre, estas termas ubicadas en las ribera derecha del Miño y las más próximas al casco urbano, estarán abiertas al público desde las 9 de la mañana, manteniendo prácticamente sus precios populares, que solo han subido lo correspondiente al IPC, es decir que serán 5 euros y unos céntimos por hacer uso de las instalaciones», explica Pablo Villuendas, gerente de Ibernisha, empresa adjudicataria de su gestión .

Vista de las nuevas termas dese la otras orilla del Miño, ahora con paneles fotovoltaicos / Roi Cruz

«Fue un trabajo duro para recuperar aquel proyecto inicial que inauguramos en septiembre de 2001 y que fue la primera en su género y que ahora vuelve muy mejorada y adaptado a las últimas normativas pero sin olvidar el proyecto original que ideó para Ourense el maestro japonés Shinichi Chino basándose en el estilo y las técnicas de la cultura termal nipona», explica Villuendas.

Energía limpia

Una de las curiosidades de estas nuevas Termas A Chavasqueira es precisamente su factura de edifico sostenible, pues los circuitos se alimentan por un lado a través de la geotermia, «una energía pura y dura que aprovechamos de forma directa a través del agua termal que mana a 64 grados y que permite tener agua sanitaria, mantener saunas, duchas o alimentar las propias pozas» indica el gerente de la firma promotora.

Un edificio limpio en términos ambientales, que también aparece como se puede ver en la fotografía tomada desde la ribera opuesta del río Miño, con grandes placas foto voltaicas en el techo, también para «ayudar a rebajar la factura de la luz·» indican.

Pulseras magnéticas

Es decir que esa misma agua terapéutica y regeneradora que ha llenado ya las pozas días antes de la reapertura de Termas A Chavasqueira y las placas fotovoltaicas, alimentarán además calefacción de suelo radiante para los días más fríos de verano o el aire acondicionado en las instalaciones interiores.

No faltarán curiosidades como las pulseras magnéticas que facilitarán el acceso de los clientes a instalaciones, taquillas y demás, y esperan poder ir implantando con el tiempo tratamientos similares a los que ya se ofrecen en el centro también público de gestión privada de Outariz.

Estas aguas que tienen todavía un condicionante lúdico por el discutido decreto de la Xunta, prevén incorporar por tanto tratamientos de relax y belleza similares a los que ya ofrece en Outariz y no se descarta si se amplía el abanico el abanico, la incorporación de un médico.

La reapertura coincide curiosamente con el juicio previsto para este mes de octubre, a dos sospechosos de incendiar una noche de abril de 2019 las Termas A Chavasqueira, por supuesto despecho tras un despido, y para los que Fiscalía solicita la absolución por falta de pruebas, y el Concello de Ourense pide la condena, para el extrabajador y su amigo.

Cierto es que las Termas de A Chavasqueira vuelven renovadas y con nuevas prestaciones, pero fueron seis años sin un servicio, en una ciudad sin alternativas y termales un coste asumido por Ibernisha, que duplicó la previsto.