Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas

La madrugada del 24 de abril de 2019 Ourense despertó con la noticia de que A Chavasqueira ardía. Uno de los iconos del termalismo en la ciudad por antigüedad y preferencia de los usuarios acababa en pocas horas reducido a cenizas.

El incendio comenzó poco después de la una y media de la madrugada a orillas del Miño. Un operario de mantenimiento fue el primero en percatarse del humo y las llamas que se extendían con rapidez por la estructura de madera del recinto. Fue él quien alertó al 112 y a los servicios de emergencia, dando inicio a una frenética carrera contra el fuego.

El parque de bomberos, situado a escasos 50 metros de las termas, reaccionó de inmediato. También acudieron la Policía Local, la Nacional y Protección Civil, que desplegaron un operativo coordinado para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas próximas del paseo termal del Miño.

Pese a los esfuerzos realizados por todos los medios de extinción, las llamas avanzaron con una velocidad sorprendente. Las primeras estimaciones apuntaron a que la estructura de madera y los materiales combustibles del complejo favorecieron una propagación casi instantánea. En cuestión de minutos, el tejado y las pasarelas quedaron envueltos por un fuego intenso, visible desde distintos puntos de la ciudad.

Tras una noche intensa, con el nuevo día se comprobaba que A Chavasqueira, al menos tal y como se conocía había quedado destruida. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Ahora, seis años después, el complejo por fin ha renacido y ya tiene fecha para su reapertura al público.