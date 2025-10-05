Talleres de memoria, cestería o teatro por un envejecimiento activo en A Peroxa

El Concello de A Peroxa apuesta por el envejecimiento activo de las personas mayores, y para ello cuenta con el financiamiento de la Xunta, por valor de 20.000 euros. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó ayer la Casa do Maior impulsada por la Xunta y que ofrece atención diurna gratuita a cinco vecinos.

García subraya la importancia que tienen los programas de envejecimiento activo para el bienestar de los mayores y combatir la soledad no deseada. Puso en valor las actividades dirigidas a estas personas en A Peroxa, que se desarrollan a lo largo de todo el año como parte de un convenio de colaboración entre las administraciones autonómica y local. Esta programación, que lleva por nombre Tecendo vínculos: maiores activos na Peroxa, está dirigida a vecinos de más de 55 años y tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los participantes con talleres centrados en las áreas cognitiva, funcional, física, social y emocional. Así, a través de diferentes talleres los mayores trabajan la memoria, practican gimnasia, hacen cestería, apicultura, teatro o hacen excursiones y visitas culturales. La Xunta financia con 20.000 euros este programa de envejecimiento activo.