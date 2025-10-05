La oferta urbana de alquiler cae a mínimos históricos y ya hay pisos a 1.200 euros/mes

Alquilar una vivienda se ha convertido en una misión casi imposible para las economías más modestas en la ciudad de Ourense, pues el stock de arrendamientos, ya escaso, ha vuelto a caer un 20 por ciento en la capital. Esto ha provocado un efecto inverso en el precio de los alquileres, que se han disparado. Se ha triplicado el porcentaje de alquileres de hasta 750 euros el mes, y se multiplicó por 6 el porcentaje de arrendamientos que están por encima de los 1.200 euros mensuales o más.

El estudio, que ha elaborado la Asociación Galega de Inmobiliaria (Again) con datos a 18 de septiembre de 2025, significa que el precio medio de la vivienda en la ciudad está en la pinza de 600 euros a los 750, lo que puede llevarse entre el 40% y el 80% del salario medio de las familias en la provincia, una situación «asfixiante» según expertos inmobiliarios y motivada en buena parte por la caída de la construcción y, por lo tanto, de la oferta de vivienda nueva en la ciudad, a causa de la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado desde el año 2011.

Menos oferta, mayor precio

Según los datos del informe de Again, en solo tres años el stock de vivienda de alquiler bajó un 20% en Ourense ciudad, pese a ser donde se produce también la mayor demanda. Así, el 20 de abril de 2022 había 319 viviendas para arrendar en la ciudad; en diciembre de 2023 quedaban 288 y a fecha de 18 de septiembre de 2025, la oferta es de 253 en la urbe.

La evolución de los precios es lo que más preocupa. Mientras hace tres años el 75,7 por ciento de las viviendas que estaban en el mercado tenían precios por debajo de los 600 euros mensuales, ahora se ha triplicado la oferta de alquileres de 600 a 750 euros, que son los más habituales.

También se triplicó el porcentaje de pisos con alquileres en entre 750 a los 900 euros al mes, que en abril de hace tres años era del 5,2 por ciento del total y en la actualidad representa casi el 20 por ciento de la oferta.

También aumentó, y se sitúa ahora en un 8,30% de la oferta total, las viviendas cuyo rango de precios está entre los 900 y los 1.200 euros de alquiler al mes . Y finalmente también subió el baremos de los alquileres que superan esos 1.200 euros, que eran hace tres años 1,25% del total y ahora suponen el 7,51% de la oferta.

Cabe señalar que también es más difícil conseguir inquilinos «top» para alquilar unas viviendas que, para la mayoría, supondría destinar casi su sueldo íntegro. De hecho en Again tienen diez viviendas en el mercado de la ciudad con esos precios por encima de los 1.200 euros mensuales, según los datos de la asociación.

Capitales de comarca como A Rúa o Xinzo tienen stock cero para para arrendar

La situación en algunas capitales de comarca es también deficitaria, según este informe de la Agencia Galega de Inmobiliarias, pues los precios también subieron en esos municipios. En concellos como A Rúa o Xinzo la oferta es cero para alquilar en las inmobiliarias que han hecho el informe, y además de una oferta casi inexistente casi todas carecen de viviendas por debajo de los 500 euros al mes. Algo impensable en el rural.Según este mismo informe, en Allariz, solo tienen un piso que esté por debajo de los 500 euros mensuales, al igual que ocurre en Celanova.En A Rúa, la oferta es cero en alquiler; cero ofertas por debajo de los 500 euros también en Verín, mientras en Xinzo, según Again, tampoco había en septiembre ningún piso en alquiler. El área metropolitana de Ourense, que incluye concellos como Barbadás, que lleva años siendo el destino —sobre todo para comprar— de un segmento poblacional que se va de la capital, había y solo cinco pisos en el mercado en Again en septiembre, y de ellos solo dos por debajo de los 500 euros. En Pereiro de Aguiar dos ofertas y por encima de los 500 euros, al igual que en San Cibrao das Viñas, dos ofertas, pero ninguna por debajo de esos 500 euros.