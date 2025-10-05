Nuevo acto vandálico en la sede del PSOE de O Carballiño

La sede del PSOE de O Carballiño sufrió la pasada noche del jueves un nuevo acto vandálico, y ante ello la agrupación socialista asegura que «no nos sentimos con miedo por esa acción, sino todo lo contrario, cada agresión nos hace reafirmar que vamos por el camino correcto y que los violentos no tienen cabida en esta sociedad».

Los socialistas carballiñeses también hacen un llamado a la reflexión a «aquellas fuerzas políticas que tienen en la confrontación y en la mentira su hacer diario, dándoles ánimos a los violentos».

La dirección local del PSOE anuncia que interpondrá una denuncia ante la Policía local de O Carballiño, esperando que el autor o autores de este acto vandálico puedan ser identificados y sujetos a la sanción pertinente que estipula la ley para este tipo de actos.