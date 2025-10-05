Nuevo acto vandálico en la sede del PSOE de O Carballiño
Tuvo lugar en la noche del jueves y el partido interpondrá denuncia ante la Policía Local
A.F.
La sede del PSOE de O Carballiño sufrió la pasada noche del jueves un nuevo acto vandálico, y ante ello la agrupación socialista asegura que «no nos sentimos con miedo por esa acción, sino todo lo contrario, cada agresión nos hace reafirmar que vamos por el camino correcto y que los violentos no tienen cabida en esta sociedad».
Los socialistas carballiñeses también hacen un llamado a la reflexión a «aquellas fuerzas políticas que tienen en la confrontación y en la mentira su hacer diario, dándoles ánimos a los violentos».
La dirección local del PSOE anuncia que interpondrá una denuncia ante la Policía local de O Carballiño, esperando que el autor o autores de este acto vandálico puedan ser identificados y sujetos a la sanción pertinente que estipula la ley para este tipo de actos.
- Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
- Pablo, un medallista olímpico... en matemáticas: «Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía»
- De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
- La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro por «deficiencias muy graves»
- La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
- Juzgan en Ourense a un padre acusado de violar a su hija menor de edad y con autismo
- Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas
- Verea Vella, cien mayores en una calle sin dotaciones y una gran balsa de agua