Monterrei rinde tributo a los virtuosos de la gaita y a los viticultores
El municipio acoge la Festa da Vendima y la Xuntanza Internacional de Gaiteiros
A.F.
Tras los difíciles momentos que se vivieron en toda la comarca de Verín y provincia de Ourense este verano, ayer tuvo lugar la IV edición da Festa da Vendima de Monterrei. Fue por ello una edición especial que llevó por nombre «Festival Monterrei Reverdece». Se rindió homenaje al vino de la D.O. y al trabajo de los viticultores, y se sumó la XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Ambos eventos aplazados por los incendios forestales.
Esta fiesta contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, del delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, y por el director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte. González reiteró el apoyo de la Xunta a las personas afectadas, en el caso de los profesionales autónomos y a las pequeñas empresas afectadas en su actividad por los incendios, ofreciendo instrumentos que refuercen su competitividad. También destacó el potencial del sector vitivinícola en la prevención de incendios y en la generación de empleo rural y de riqueza en la provincia, así como en el emprendimiento ligado al territorio. La fiesta cerró con la actuación Luar na Lubre.
