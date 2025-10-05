Cuatro alumnos de Vigo gestan desde Ourense la primera patente gallega de FP

De que la FP es una educación a la altura de cualquier otra ya hay pocos que duden, y su capacidad para desarrollar proyectos y crear futuros emprendedores ya es conocida por muchos. Pero lo que sí es una novedad es que una iniciativa salida íntegramente de un centro gallega pueda estar ya en marcha y con protección de autoría, y es que el Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros acaba de registrar la primera patente de su historia. El sistema que acaban de profesionalizar se llama NetClean, y tiene sello vigués: su proyecto ha sido desarrollado por cuatro alumnos y alumnas del CIFP Valentín Paz Andrade en el marco del certamen Innovatech FP, en el que 20 macroempresas de diversos sectores proponen retos a solucionar por equipos multidisciplinares de los centros educativos.

Generar energía con agua

En concreto, el proyecto NetClean respondía a las necesidades de Viaqua, que pedía diseñar un sistema de autolimpieza para las rejas de fosas sépticas situadas en el rural. ¿La solución del Valentín Paz Andrade? Desiré Narciso, arcadense y miembro del grupo de trabajo, explica su funcionamiento: «ese tipo de fosas tienen difícil acceso y mala conexión a la electricidad, por lo que propusimos una forma de generar energía a través del agua». Para ello, se les ocurrió instalar una «copa de Pitágoras» en el depósito de la fosa donde saliese el agua más limpia. Este artefacto les permite dirigir ese agua a una presión constante hacia un hidrotornillo, que generaría energía al moverse. Con ella se activaría el sistema NetClean, que limpiaría con un cepillo con guías, evitando así posibles atascos en fosas sépticas de pueblos que dan cobertura a varias casas.

Funcionamiento del hidrotornillo que genera electricidad.

Ahora, la patente no solo permitirá ver a NetClean en distintas zonas del rural, sino que también dará rédito a sus creadores. El sistema se ha registrado como modelo de utilidad, una modalidad que reconoce las ventajas que presenta su configuración frente a otras herramientas, y que de la misma forma protege su invención antes nuevas iniciativas similares. Es decir, durante los 10 años por los que se ha registrado la patente, los alumnos del Valentín Paz Andrade deberán autorizar cualquier uso del sistema, y por lo tanto, lo podrán comercializar y explotarlo para su venta, quedándose gran parte de lo recaudado.

La patente deja así un hecho histórico en la historia de la FP en Galicia, y, sobre todo, deja un mensaje claro a cualquiera que se plantee cursarla: la perfección de un oficio da a día de hoy más posibilidades que nunca.

Corte del sistema que autolimpiará las fosas sépticas del rural.

Eduardo Barreiros, el laboratorio gallego de las grandes ideas

Aunque la idea original se desarrolló únicamente en Vigo, el Eduardo Barreiros tuvo un papel fundamental a la hora de hacerlo posible. Y es que es para lo que está diseñado: este centro de Ourense cuenta con las instalaciones y personal necesarios para llevar más allá los proyectos con potencial de toda Galicia.

Prueba de ello son sus éxitos anteriores. De la misma edición del Innovatech de la que salió NetClean, pero en el sector del téxtil, la iniciativa ganadora derivó en la creación de una empresa, la artesanal RQR, que fabrica calzado en Castro de Rei. A día de hoy, hay otro proyecto fruto de un reto de Viaqua en vías de desarrollo en el Eduardo Barreiros, que en este caso usará inteligencia artificial en acústica para realizar labores de mantenimiento en equipos industriales.