Roller Ourense y Suárez Cake se alzan con los premios AJE

Las iniciativas jóvenes con más interés que se pueden ver en Ourense son un negocio de venta de patines en línea y sus complementos y otro de tartas de queso y café de especialidad. O, al menos, eso considera la Asociación de Jóvenes Empresarios, que en su Gala de Premios de este año a nivel Ourense ha concedido su galardón Joven Empresario a Roller Ourense, mientras que el reconocimiento a Iniciativa Emprendedora ha caído en las manos de Suárez Cake. De la primera, el jurado reconoció «su capacidad de crecimiento y consolidación en el sector del ocio, convirtiéndose en un espacio de referencia para familias, jóvenes y aficionados al patinaje». Por su parte, de Suárez Cake se destacó «su propuesta innovadora en el ámbito de la repostería creativa y personalizada, que combina tradición, diseño y nuevas tendencias gastronómicas, logrando posicionarse como un proyecto joven con gran proyección».

Representantes institucionales participaron en la gala de AJE, en el Hotel Balneario Laias. | FdV

En la gala, celebrada en el Hotel Balneario Laias Caldaria, hubo tiempo para reconocer a aquellos emprendedores que hicieron algo más allá de estrictamente el mundo de los negocios. Es el caso de ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) y su delegación en Ourense se llevaron el Premio Compromiso Social «por su labor incansable en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familias», mientras que Jorge Vázquez, fundación de la agencia de márketing Redegal y de los primeros asociados de AJE Ourense, fue galardonado con el Premio Mentor «en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su papel como referente para nuevas generaciones de empresarios».

Todo en una velada bajo el lema «El arte de reír en serio: humor en tiempos de vértigo», en la que se trató de poner el foco en el humor como herramienta vital en el camino emprendedor. Una filosofía que reivindica la risa como oxígeno y pausa consciente frente a la intensidad y las incertidumbres. Reír, en palabras de la organización, «no es salir del camino, es aprender a seguirlo sin rompernos».