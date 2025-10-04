Quinto reajuste de líneas de bus en Mende, O Couto y plaza de la Marina

El Concello de Ourense vuelve a hacer un nuevo reajuste en las líneas del autobús urbano. Las puso en marcha, con sus ampliaciones, recortes y cambios de itinerarios, el día 16 de septiembre y este lunes día 6 de octubre, solo 21 días después, implanta el quinto reajuste de líneas, tal y como adelantó ayer el alcalde en el pleno de ayer.

Han querido informar ya este fin de semana y recordar en qué consisten los cambios, para que los viajeros no se encuentren con otro nuevo caos el lunes. Así la novedad será conexión a Mende con la residencia sanitaria, a través de O Polvorín, y en ampliar el recorrido de la línea número 6 “Campo de fútbol de O Couto-Residencia-As Curuxeiras”, desde el campo de fútbol hasta la estación de tren, para conectar esta última con la residencia, hasta que en el mes de marzo, entre en servicio la futura línea circular.

Según el Concello, el otro cambio que arranca el lunes será en la línea número 3: Santa Cruz-O Cumial, que circulará por el Puente Nuevo, en vez de por el Puente del Milenio, manteniendo sus horarios habituales.

Por otra parte, desde el martes o el miércoles de la semana próxima, el Ayuntamiento habilitará un autobús de refuerzo que recorrerá por las mañanas la ruta plaza de la Marina-Parque de San Lázaro, en ruta de ida y vuelta desde las 7.30 de la mañana, hasta las 14.30 horas. Con este servicio se pretende dar respuesta al incremento del número de usuarios registrado en esta ruta, que ha sido en torno a un 4%.