Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quinto reajuste de líneas de bus en Mende, O Couto y plaza de la Marina

Parada de buses del parque de San Lázaro. | Iñaki Osorio

Parada de buses del parque de San Lázaro. | Iñaki Osorio

REDACCIÓN

Ourense

El Concello de Ourense vuelve a hacer un nuevo reajuste en las líneas del autobús urbano. Las puso en marcha, con sus ampliaciones, recortes y cambios de itinerarios, el día 16 de septiembre y este lunes día 6 de octubre, solo 21 días después, implanta el quinto reajuste de líneas, tal y como adelantó ayer el alcalde en el pleno de ayer.

Han querido informar ya este fin de semana y recordar en qué consisten los cambios, para que los viajeros no se encuentren con otro nuevo caos el lunes. Así la novedad será conexión a Mende con la residencia sanitaria, a través de O Polvorín, y en ampliar el recorrido de la línea número 6 “Campo de fútbol de O Couto-Residencia-As Curuxeiras”, desde el campo de fútbol hasta la estación de tren, para conectar esta última con la residencia, hasta que en el mes de marzo, entre en servicio la futura línea circular.

Según el Concello, el otro cambio que arranca el lunes será en la línea número 3: Santa Cruz-O Cumial, que circulará por el Puente Nuevo, en vez de por el Puente del Milenio, manteniendo sus horarios habituales.

Por otra parte, desde el martes o el miércoles de la semana próxima, el Ayuntamiento habilitará un autobús de refuerzo que recorrerá por las mañanas la ruta plaza de la Marina-Parque de San Lázaro, en ruta de ida y vuelta desde las 7.30 de la mañana, hasta las 14.30 horas. Con este servicio se pretende dar respuesta al incremento del número de usuarios registrado en esta ruta, que ha sido en torno a un 4%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
  2. De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
  3. La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro por «deficiencias muy graves»
  4. Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
  5. La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
  6. Pablo, un medallista olímpico ....en matemáticas: "Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía".
  7. Juzgan en Ourense a un padre acusado de violar a su hija menor de edad y con autismo
  8. Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas

Los ciberdelitos denunciados en Ourense a la Policía suman 2,9 millones de euros de perjuicio este año

Los ciberdelitos denunciados en Ourense a la Policía suman 2,9 millones de euros de perjuicio este año

El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador

El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador

Luz verde a la implantación de la zona de bajas emisiones de Ourense Centro, pese a los reparos de la oposición

Los médicos en huelga alzan la voz contra su «explotación»

Los médicos en huelga alzan la voz contra su «explotación»

PP y PSOE facilitan el pago de 6,2 millones de 30 que debe el Concello a proveedores

Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol

Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol

Inspirar a los niños a base de versos

Inspirar a los niños a base de versos

El agua embalsada en la cuenca Miño-Sil supera en un 12% la media histórica

Tracking Pixel Contents