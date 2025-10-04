La provincia logra 22 millones del Plan EDIL

El Gobierno ha aprobado 28 proyectos del Plan EDIL con una financiación de 176 millones de euros que beneficiarán a 54 municipios gallegos. Estas ayudas se enmarcan en el Fondo Feder del periodo 2021-2027 y se destinan a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. La provincia de Ourense logra 22 millones. La convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones a 242 proyectos en toda España, que movilizarán 2.500 millones de inversión pública hasta 2029 para 971 municipios, la mayoría para los de menos de 10.000 habitantes de regiones menos desarrolladas. La dotación representa un incremento del 30% en los fondos y un aumento del 40% en el número de planes financiados con respecto al periodo 2014-2020. Y se multiplica por cuatro el número de concellos beneficiados.