PP y PSOE facilitan el pago de 6,2 millones de 30 que debe el Concello a proveedores

El grupo municipal del PP, y esta vez también el del PSOE, han vuelto a salir al rescate del gobierno local, haciendo posible con su abstención que salieran adelante una modificación de créditos por 5,8 millones de euros y un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por algo más de 400.000 euros, con los que se podrá dar liquidez económica para pagar, al menos, esa pequeña parte de los 30,9 millones de euros de facturas a proveedores que, que según la oposición siguen en la cuenta 413, sin tramitar. El BNG votó en contra porque no ve una gestión transparente y no quiere «ser cómplice» .

La cuenta 413 de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es la que recoge las deudas del Concello por gastos o servicios realizados, que no se han podido imputar al presupuesto en el ejercicio en el que se recibieron esos servicios. En este caso esa modificaciones irán con cargo al remate del Concello que es de 145 millones de euros

La concejala del BNG Ruth Reza señaló sin embargo que esa cuenta 413 debía ser «residual, pero se había normalizado a acumular facturas impagadas y sin tramitar y no vamos a ser cómplices ni sacarles las castañas del fuego»· indicó de una política y gestión cuya legalidad le supone serias dudas y que «confunde a los funcionarios.

María Fernández Ojea, del PSOE, destacó, durante el debate económico que “tenemos sin pagar las fiestas de San Francisco del año pasado, las de A Ponte, el Magosto, Halloween, cuando supongo que ya está contratado lo de este año». Recordó al alcalde que tiene 9 ediles, muchos asesores, técnicos contratados, «y tras seis años de gobierno non tiene disculpa para tener esas mismas facturas en la cuenta 413 sin pagar ni tramitar.

Jorge Pumar, del PP, criticó que «hay cinco bolsas de vinculación en negativo cuando acabamos de aprobar el presupuesto de 2025, cerramos año con 30,9 millones en la cuenta 413. Es un máximo histórico y hoy traemos solo una modificación 5,8 millones porque hemos pagado la sentencia del os buses e 14,6 que el PP p apoyó; no es mérito suyo» dijo al Gobierno local.

Criticó además que desde 2022 el gasto se ha triplicado en el Concello, pasando de 9 millones a los 30,9 millones actuales. La edil de Hacienda negó que hubiera deuda oculta, como indicaba el BNG y señaló que casi 15 millones de deuda eran de los atrasos del pago a la empresa del bus por la diferencia económica en lo costes de gestión arrastrada desde 2015.

El alcalde puntualizó en todo momento que ha habido retraso en el pago «pero no tiene que ver con que el Concello no tenga solvencia y recordó que siguen «con deuda cero, pese a que PSOE y BNG querrían que nos embargaran.

Fuente de O Tinteiro

El pleno aprobó también con los votos favorables del resto de la oposición, la moción del el PSdeG, para la «recuperación definitiva de la fuente de O Tinteiro» y la «sustitución de los vehículos del tren termal por otros más seguros», y una segunda para ara «atender las demandas de la vecindad» de la calle Verea Vella en A Ponte.

Enel caso del termalismo destacó la portavoz del grupo socialistas, Natalia González, q «el abandono y degradación», del termalismo y la avería de una fuente la de O Tinteiro, que ya mana agua mezclada con la del río, con lo que no tiene propiedades termales.

El gobierno local indicó que estaba ya reparada, cosa que negó de nuevo el PSOE y se creó una disputa en la que el regidor llegó a poner en duda las propiedades terapéuticas para determinadas dolencias de O Tinteiro, e indicó que era «una cuestión de fe», cuando hay investigaciones científicas que avalan esas propiedades.

También aseguró Jácome en nombre de su grupo, que solo funcionaban los fines de semana los trenes termales, porque es cuando van los turistas, y están casi vacíos durante la semana, lo que generó polémica por limitar este servicio de bus urbano, el tren termal para los visitantes no para los vecinos en general.

También se aprobó con el voto favorable de PP, PSOE y BNG y el rechazo de DO, la moción del PP para la «revitalización integral e impulso del turismo» en la ciudad, y una segunda para «hacer de Ourense una ciudad amigable con las personas mayores».

Finalmente, se ha aprobado también la moción presentada por el BNG, con el voto a favor de PP, PSdeG y BNG y el voto en contra de DO, para la «creación de una brigada municipal para el desarrollo de trabajos de limpieza y desbroce» de caminos municipales y márgenes del río Barbaña y la «creación de una unidad de medio ambiente» en la Policía Local.

Xosé Puga lamentó el rechazo de DO a esta propuestas –alegaron que en algunas zonas era responsabilidad de Seaga – y le recordó que algunos fuegos en la ciudad fueron ya por abandono y falta de desbroce y que esa amenaza puede repetirse.