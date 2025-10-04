Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un plan de la Diputación para Valdeorras, San Cibrao, Pereiro y Barbadás invertirá 14,5 millones

Polígono de San Cibrao das Viñas. | FdV

Polígono de San Cibrao das Viñas. | FdV

Adela Ferradás

Ourense

La Diputación de Ourense invertirá 14,5 millones de euros, gracias a financiación europea, en dos proyectos de desarrollo sostenible en nueve concellos de la comarca de Valdeorras y en el área funcional conocida como Ourense sur, integrada por los concellos de San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar y Barbadás. El presidente provincial, Luis Menor, asegura que se trata «de los proyectos más grandes que va a gestionar la Diputación con fondos europeos». Los denominados Plans de Actuación Integrados (PAI) de Valdeorras y zona sur de la comarca de Ourense tienen tres líneas principales de actuación:la mejora medioambiental, impulsar la dimensión económica y la competitividad de las empresas, más la mejora social de los territorios seleccionados.

El PAI de Valdeorras beneficiará a los nueve concellos con actuaciones previstas hasta 2029 y destinadas a mejorar su desarrollo económico, turístico, cultural, social y energético. Incluye tres líneas de trabajo: «Coopera Valdeorras», que apuesta por la cooperación supramunicipal; «Valdeorras cohesionado», para la mejora de la calidad de vida; y «Valdeorras sostenible», con especial atención a la conservación del medio, y que cobra aún más importancia tras los incendios del verano. Por su parte, el plan del área Ourense sur centrará sus acciones en Barbadás, San Cibrao y Pereiro, municipios del área metropolitana con más dinamismo demográfico, social e económico, teniendo en cuenta además que ahí se sitúan las áreas empresarial más importantes de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Condenados los padres de un menor que faltó a clase todo el curso más dos meses del siguiente
  2. De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
  3. La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro por «deficiencias muy graves»
  4. Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus
  5. La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
  6. Pablo, un medallista olímpico ....en matemáticas: "Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía".
  7. Juzgan en Ourense a un padre acusado de violar a su hija menor de edad y con autismo
  8. Acusado de sacar un ojo a uno de sus gatos, echar veneno al perro y arrancar plumas a las gallinas

Los ciberdelitos denunciados en Ourense a la Policía suman 2,9 millones de euros de perjuicio este año

Los ciberdelitos denunciados en Ourense a la Policía suman 2,9 millones de euros de perjuicio este año

El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador

El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador

Luz verde a la implantación de la zona de bajas emisiones de Ourense Centro, pese a los reparos de la oposición

Los médicos en huelga alzan la voz contra su «explotación»

Los médicos en huelga alzan la voz contra su «explotación»

PP y PSOE facilitan el pago de 6,2 millones de 30 que debe el Concello a proveedores

Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol

Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol

Inspirar a los niños a base de versos

Inspirar a los niños a base de versos

El agua embalsada en la cuenca Miño-Sil supera en un 12% la media histórica

Tracking Pixel Contents