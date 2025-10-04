Un plan de la Diputación para Valdeorras, San Cibrao, Pereiro y Barbadás invertirá 14,5 millones
La Diputación de Ourense invertirá 14,5 millones de euros, gracias a financiación europea, en dos proyectos de desarrollo sostenible en nueve concellos de la comarca de Valdeorras y en el área funcional conocida como Ourense sur, integrada por los concellos de San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar y Barbadás. El presidente provincial, Luis Menor, asegura que se trata «de los proyectos más grandes que va a gestionar la Diputación con fondos europeos». Los denominados Plans de Actuación Integrados (PAI) de Valdeorras y zona sur de la comarca de Ourense tienen tres líneas principales de actuación:la mejora medioambiental, impulsar la dimensión económica y la competitividad de las empresas, más la mejora social de los territorios seleccionados.
El PAI de Valdeorras beneficiará a los nueve concellos con actuaciones previstas hasta 2029 y destinadas a mejorar su desarrollo económico, turístico, cultural, social y energético. Incluye tres líneas de trabajo: «Coopera Valdeorras», que apuesta por la cooperación supramunicipal; «Valdeorras cohesionado», para la mejora de la calidad de vida; y «Valdeorras sostenible», con especial atención a la conservación del medio, y que cobra aún más importancia tras los incendios del verano. Por su parte, el plan del área Ourense sur centrará sus acciones en Barbadás, San Cibrao y Pereiro, municipios del área metropolitana con más dinamismo demográfico, social e económico, teniendo en cuenta además que ahí se sitúan las áreas empresarial más importantes de la provincia.
