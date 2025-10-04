Los médicos en huelga alzan la voz contra su «explotación»
Reclaman un estatuto propio y condiciones laborales justas, frente a guardias de 24 horas, sobrecarga y riesgo para la calidad asistencial
La huelga de los médicos contra la reforma del Estatuto Marco, una protesta convocada en Galicia por los sindicatos O`Mega y Simega, a la que se sumó el Consello Galego de Colexios Médicos, contó con una participación en Ourense inferior al 30% en el CHUO, en el turno de mañana, y del 16, en el de tarde (descontando en este dato los servicios mínimos). En la atención primaria, el seguimiento fue de solo el 2% en jornada matinal y del 5% por la tarde (descontando de nuevo los servicios mínimos fijados). Según estos datos del Sergas, este viernes secundaron la huelga 163 profesionales en el CHUO, 2 en el hospital de Valdeorras, 8 en el de Verín, y 7 en la atención primaria.
La protesta reclama una normativa justa, la dignificación de la profesión y la garantía de la calidad asistencial. En el CHUO se celebró una concentración a la que se sumaron, entre otros, el director asistencial del área sanitaria, Eloy Sánchez. Los participantes, con profesionales de distintos servicios hospitalarios, mostraban consignas para exteriorizar el malestar y las reivindicaciones del colectivo. «No a las guardias de 24 horas», claman. «Hora trabajada, hora cotizada», demandan. «Si yo no duermo, tú no duermes», expresaba un anestesista con humor inteligente. Los médicos en huelga denuncian una situación de «explotación».
El Colegio Médico de Ourense, como los otros tres organismos de Galicia, consideran que la reforma supone «un ataque directo a la dignidad profesional», con un impacto negativo en las condiciones laborales de los facultativos, así como también en la calidad asistencial de los pacientes. Entre las consecuencias negativas aluden a listas de espera más largas, sobrecarga asistencial y un sistema sanitario tensionado. Los facultativos piden un estatuto propio «que reconozca la especificidad, la complejidad y la responsabilidad de nuestra profesión».
