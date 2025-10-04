Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde a la implantación de la zona de bajas emisiones de Ourense Centro, pese a los reparos de la oposición

M.J.A.

Ourense ya tiene su ordenanza reguladora de la zonas de bajas emisiones, ZBE de la zona Ourense Centro, que fue aprobad ayer de forma definitiva en el pleno, aunque no con votos afirmativos de la oposición sino gracias a una abstención de PSOE y PP, con la que mostraron su disconformidad con los plazos y modelo elegido. El propio alcalde indicó que esta ZBE no es de su gusto, sino una imposición de la UE, que obliga a minimizar contaminación ambiental acústica y ambiental en las ciudades. La edil de Hacienda, Tamara Silva (DO), señaló que su entrada en será progresiva, con una primera fase el 26 de diciembre de 2025, con el comienzo de las restricciones de acceso a zonas peatonales y el 1 de julio de 2026, con la entrada en vigor de las sanciones.Las primera fase de aplicación de estas ZBE, que supondrá la desaparición de la ORA a fecha 1 de enero de 2026, se ubicará en dentro de los límites definidos por la Avenida de la Habana y plaza de Concepción Arenal, al norte, Rúa do Progreso, al oeste, Rúa da Coruña, al sur y la Rúa Pena Trevinca y Rúa Emilia Pardo Bazán al este».El PP se abstuvo o pues entiende que no se puede cerrar una gran manzana al tráfico, y coches más contaminantes, sin dar un transporte público «más eficiente», sin escuchar a los vecinos ni poner estacionamientos disuasorios.El PSOE echó en cara al gobierno municipal que no diera información «clara con antelación»- De hecho no había información previa de las nuevas líneas de bus ni se sabe si ya multan los radares, indicó la socialista Alba Iglesias. Ve más eficiente aplicar un «modelo de aros en zonas concreta que tengan un impacto más evidente».Para osé Puga, del BNG el caos generado con las nuevas líneas de bus «hace que entren cada día más coches a la ciudad, cuando esta ordenanza pretende sacar los coches del centro». Par el alcalde, sin embargo lo importante «son los números» y afirma que estos días ha aumentado un 4% el numero de usuarios del bus.

