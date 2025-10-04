El IV Foro da Castaña analiza cómo recuperar el suelo quemado

La provincia de Ourense es la «gran productora de castañas», con Riós como una zona «referente», del sector. Así lo manifestó ayer el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, en la inauguración del V Foro da Castaña, que organiza la Diputación. Expertos del sector abordaron temáticas como los portainjertos en las plantaciones de castaño, la importancia de las asociaciones en la mejora de su cultivo o el tratamiento experimental contra el «cáncer» de este árbol. El técnico responsable del Centro Agrogandeiro de Xinzo, Servando Álvarez, incidió en la importancia de que los suelos «no se degraden más» tras los incendios y en intentar que «la vida vegetal crezca».Detalló el daño que generan los incendios en el suelo: «En una cucharilla de suelo hay más organismos que toda la población mundial». Tras un incendio los ecosistemas se rompen y el daño resulta «tremendo». El especialista Afirma que «hacer un suelo nuevo tras los incendios puede tardar un millón de años».

Este foro se celebra en el edificio mulitusos de Riós. Reúne a productores, propietarios y agrupaciones de dueños de soutos en Galicia, así como a representantes de empresas privadas y entidades públicas que trabajan en el sector. También acudió la conselleira de Medio Rural, María José Gómez,que afirmó la apuesta de la Xunta por la creación de agrupaciones forestales de gestión conjunta entre los titulares de los soutos,y que se firmará un convenio con el Inorde para un programa específico de identificación, vigilancia y promoción de la gestión activa de los soutos tradicionales de castaños y masas de frondosas autóctonas.