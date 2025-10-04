Inspirar a los niños a base de versos

Una inocente mano se alza entre el barullo que cualquiera originó en su etapa de Primaria cuando se organizaba algo especial. «¿Cuánto cobráis, sois millonarias?», le pregunta un niño a las poetas que han venido al colegio para recitar su obra. La respuesta de la autora madrileña Carmen Salamanca es de las que despiertan vocaciones: «Sí, soy millonaria, porque escribir es un regalo».

Y es que el XV Encontro Internacional de Poesía Victor Campio, que vivió ayer su inicio, quiso enfocar su jornada inaugural en las nuevas generaciones. La motivación de hacerlo así se refleja en la mirada tierna del miembro del Círculo Poético Ourensán, que organiza el evento, Santos Martín, antes de comenzar con su recital en el CEIP Mestre Vide: «La máxima ilusión del Círculo es arraigar la poesía a los más pequeños. Sabemos que es difícil, y que seguramente sólo el 5% de los niños a los que lleguemos empiece a escribir, pero mientras le despertemos a una sola persona el amor por este arte valdrá la pena». Sus colegas poetas internacionales presentes en el centro para la actividad, Carmen Salamanca (Madrid) y Rita Capucho (Aveiro, Portugal) no podían evitar coincidir con él, y daban motivos por los que aficionarse: «Que no tengan miedo a escribir, la poesía es una manera de expresarse en la que cualquier situación cabe, no hay clase social. Además, ahora con el auge del verso libre hay aún más posibilidades, el género pasó de ser una faja a un traje a medida»

Recitales y cuentacuentos

El CEIP Mestre Vide no fue el único que pudo disfrutar de la presencia de poetas de renombre: el Círculo Poético Ourensán organizó para el encuentro visitas de los seis autores invitados en cuatro centros educativos. El mexicano Roberto Seréndiz fue el encargado de inculcar el género en el IES Otero Pedrayo, mientras que Irma del Ángel y Patricia Cortés (de San Luis Potosí y Málaga, respectivamente) acudieron al Cardenal Cisneros y el colegio San José.

Por la tarde, en el centro comercial Ponte Vella, prosiguió la programación: a las 19.00 horas, una nueva actividad infantil, con un cuentacuentos a cargo de Irma del Ángel; y seguidamente, un espectáculo de poesía y música por parte de A Voz das Mouras.

Hoy, la actividad no para. A las 12.00 horas, Carmen Salamanca e Irma del Ángel presentarán sus últimos libros; y por la tarde, el Liceo de Ourense acogerá la gala oficial del encuentro, con recitales de diversos miembros del círculo, así como de los alumnos de Primaria y ESO que ganaron el concurso de poesía organizado por la asociación.