Executivas de Galicia muestra sus proyectos en Ponte Vella

Los ourensanos que en la tarde de ayer se pasearon por el centro comercial Ponte Vella pudieron conocer de primera mano el mejor talento empresarial femenino que hay en la provincia termal. Executivas de Galicia organizó un Showroom para mostrar seis propuestas de sus asociadas, y dar espacios de visibilidad a las mujeres con iniciativa emprendedora que hay en Ourense.

Fotos: Iñaki Osorio

Pastas, vino y dientes

. / .

Los negocios presentaron contaban con todo tipo de diversidad, y las mesas con muestras que se desplegaron para exhibirlos daba lugar a un banquete con dulces, salud dental y, cómo no, un buen vino, que en este caso era Ribeiro. La encargada de servirlo era Rita, de Mirabeles Lifestyle, una agencia de viajes basada en lo vinícola,que pretende enseñar lo enxebre de Ourense, Rías Baixas y el Camino de Santiago de invierno, los únicos entornos que trabajan. «Queremos enseñarte lo que no ves en Internet, ir a esos sitios que es imposible conocer si no vas con nosotros», afirma Rita.

Y como cualquier buen vino hay que acompañarlo con algo de comer, a ello le puso solución el puesto de Galletas Pitucas. Esta empresa creada hace 5 años concentra sus esfuerzos en ofrecer productos gourmet a base de manteca de vaca obtenida expresamente en Galicia. A partir de ahí, las posibilidades son infinitas: Pitucas ofrece desde galletas veganas o sin gluten hasta con sabor a pistacho o arándanos, pasando por sus bicas manteigadas. Una variedad de productos que distribuyen a través de tiendas de artesanía y especialidad, y que tienen un éxito nacional: Yo diría que vendemos más fuera de Ourense que dentro, tenemos mucho éxito por el resto de Galicia y en otras comunidades de España», cuenta su fundadora.