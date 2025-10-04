Ence invertirá 25 millones en una planta en Xunqueira de Ambía que tratará purines y estiércol

Una filial del grupo Ence en alianza con una empresa local tramita la construcción, en el municipio ourensano de Xunqueira de Ambía, de una planta de biofertilizantes y biometano diseñada para la gestión y valorización adecuada tanto de estiércoles como de purines. La transformación de los residuos en fertilizante ayudará a evitar la contaminación de acuíferos por nitratos. La compañía de energía y celulosa, el mayor gestor de biomasa de España, invertirá en este proyecto 25 millones de euros para producir unas 25.000 toneladas al año de biofertilizante sólido. La instalación generará un 90% de fertilizante orgánico y un 10% de gas renovable. La iniciativa empresarial creará aproximadamente 80 puestos de trabajo, entre los empleos directos e indirectos durante la fase operativa de la planta. Se sumarán hasta 150 durante la fase de construcción. En la actividad auxiliar se dará prioridad a la contratación de empresas locales.

La planta tendrá una capacidad de valorización de biomasa agrícola, ganadera y de la industria agroalimentaria de 140.000 toneladas al año. con el aprovechamiento de materias primas producidas en la zona. La compañía considera que, con este proyecto, «se ofrece una solución para la gestión de los subproductos a los ganaderos locales que, en el municipio de Xunqueira, se acercan 19.000 toneladas al año. En un radio de 20 kilómetros hay 420.778 al año».

La empresa promete que el modelo de instalación diseñado permitirá operar sin emitir olores. Las materias primas se acopian en naves cerradas, los sustratos líquidos se almacenan en depósitos cerrados y las naves cuentan «con la última tecnología en sistemas de filtración del aire», subraya Ence, que además añade que con esta modalidad se evitará el tránsito de camiones por núcleos urbanos.

La planta de Ambía producirá fertilizantes orgánicos conforme a la legislación europea. Cuenta con un elevado contenido de materia orgánica, «por lo que su aplicación mejora la estructura y la fertilidad del suelo, evita la contaminación por nitratos de acuíferos, aumenta la capacidad de retención de agua y mejora la disponibilidad de nutrientes para la planta».

Este viernes se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un anuncio de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático por el que se someten a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental. Se abren 30 días de plazo para que cualquier persona pueda consultar la documentación y formule las alegaciones, sugerencias u observaciones que estime oportunas.

Descripción técnica

La actividad de esta planta consiste en la «valorización de residuos no peligrosos y ‘sandach’ mediante digestión anaerobia para la producción de biometano, compost y fertilizantes». El proceso de la planta consistirá en que «residuos no peligrosos y ‘sandach’ se someterán a un proceso controlado de digestión anaerobia para obtener biogás. Este biogás, a través de un sistema de purificación o upgrading, alcanzará la calidad de biometano, que permitirá su inyección en la actual red de gas. Lo digerido se someterá a una separación mecánica sólido/líquido. La fracción sólida se conducirá a una línea de fabricación de compost. La fracción líquida, con las corrientes de aguas sucias (aguas de limpieza y baldeos, pluviales sucias y aguas de proceso), pasará a una línea de depuración, con ósmosis inversa, de la que se obtendrá un efluente que se proyecta. En parte se recirculará al proceso, en parte se empleará como fertilizante líquido y en parte se empleará como agua de riego», detalla el anuncio sobre el plazo de información pública. «Las aguas sanitarias se dirigirán a una fosa estanca con destino a un gestor autorizado», añade el apunte publicado en el DOG.

La apuesta de Ence por el proyecto de Xunqueira de Ambía forma parte de plan de desarrollar una plataforma de biofertilizantes y biometano en España. En diciembre de 2024, la compañía adquirió la planta de biometano La Galera, en Tarragona). Según indican desde la empresa, al finalizar el primer semestre de este año, Ence contaba con una cartera de 17 proyectos de biofertilizantes y biometano en tramitación ambiental, a los que se suman otras 20 iniciativas en fase de desarrollo, que ya cuentan con localización y estudio de viabilidad completado.

El grupo es líder en producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola. Cuenta con una potencia instalada total de 266 megavatios de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal. Ence gestiona actualmente ocho plantas de generación de energía renovable con biomasa en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.