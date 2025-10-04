El Concello recibe 8,7 millones de la UE para 11 obras, entre ellas dos nuevas rampas mecánicas y un elevador

Una ayuda «histórica» recibida a través del llamado plan Edil de los fondos europeos Feder, concedida al Concello de Ourense y con un montante de 8,7 millones de euros, permitirá al Concello de la ciudad de As Burgas cofinanciar hasta 11 nuevos proyectos en el casco urbano, entre ellos planes de humanización y mejora integral de varias calles, plantación de árboles para sendas verdes, así como seguir adelante con el Ourense Vertical, es decir el proyecto de movilidad urbana, e instalar dos nuevas rampas mecánicas y un elevador para salvar pendientes o escaleras en otros puntos de la ciudad, como son O Couto, Mariñamansa o calle Amor Ruibal.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, dio a conocer ayer en el transcurso del pleno del Concello las líneas generales de una ayuda «histórica», pues la subvención concedida a esta administración local a través del Plan Edil, y con cargo a los fondos europeos Feder, permitirá cofinanciar el 60% de los 14.550.000 de euros que van acostar las mejoras previstas.

Mejorar la movilidad

El alcalde valoró muy favorablemente la obtención de esta ayuda económica, una de las de mayor cuantía recibidas en la historia del Concello, destacó la relevancia de las actuaciones a realizar y subrayó el puesto alto en el que quedó el Concello de Ourense en cuanto a la suma recibida, teniendo en cuenta que la ciudad solo tienen 105.000 habitantes, indicó.

Destacó que entre los proyectos de movilidad que serán cofinanciados por el Concello de Ourense para la mejora de movilidad con cargo a esta ayuda europea, están las rampas mecánicas previstas en Vasco Díaz Tanco, en Mariñamansa, un proyecto que ya había sido anunciado por primera vez en el bipartito municipal entre PP y DO. También se instalarán elementos de movilidad para evitar la fuerte pendiente de Rampa de Sás en el barrio de O Couto y un elevador en calle Amor Ruibal.

Además el proyecto Ourense Verde ha conseguido también ayudas para la renaturalización de la ciudad, y aunque no se ha conseguido toda la partida prevista según, si se podrá iniciar ese proyecto de zonas de sombra.

El “Ourense conectado” incluye además las obras de humanización de la calle Doctor Fleming y de la calle Bonhome. También dentro de los 8,7 millones euros se ayuda a Concello para el proyecto Barrios Verdes, que serán recorridos a nivel de barrio y vida social y mejora de la seguridad, eficiencia, accesibilidad y de áreas infantiles. También se abordará el programa Programa Barrios verde y la Ciudad Verde, de carácter ambiental.

Pero las ayudas de este plan europeo no llegan solo a al Concello de Ourense. El PSdeG provincial destacó «el «compromiso del Gobierno con la provincia, tras el o anuncio de que se destinarán más de 21,7 millones de euros dentro del Plan EDIL, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y destinada a entidades locales de la provincia. Las y los socialistas destacan que estamos “ante la mayor inversión de fondos públicos en la provincia, con una cifra récord y que permitirán promover un desarrollo sostenible desde una triple perspectiva medio ambiental, económica y social”.

Municipios beneficiados

El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, que explica que de esos 21,7 millones, 8.730.304 euros se destinarán al ayuntamiento de Ourense, y tres agrupaciones de ayuntamientos recibirán cada una 4.365.152 euros.

Una de esas agrupaciones de concellos que se verán beneficiadas pro estas financiación, incluye a los municipios de San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar. Otra está encabezada por el Barco de Valdeorras y aglutina a los municipios de la Calle, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, O Bolo, Petín y Rubiá. También obtuvo esta cuantía a asociación compuesta por Verín, Cualedro, Monterrei, Oímbra, Laza, Vilardevós, Castrelo do Val, A Mezquita, Riós y A Gudiña.

“Estamos hablando de una cifra récord, que beneficiarán a 21 municipios de nuestra provincia y les permitirá apostar por el desarrollo sostenible, dedicando estos fondos a iniciativas de tipo medio ambiental, económicas y sociales”, destaca el secretario provincial, Álvaro Vila Araújo.

El líder de las y de los socialistas ourensanos pone de manifiesto que “a pesar de lo que diga el Partido Popular así como sus sus socios de la ultraderecha, tenemos un Gobierno progresista que apuesta por la cohesión territorial y porque la provincia disfrute de los mismos derechos y de las mismas oportunidades ”.