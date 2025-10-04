Los ciberdelitos denunciados en Ourense a la Policía suman 2,9 millones de euros de perjuicio este año

«Los delitos en el ámbito digital van en aumento. Debemos practicar las tres ‘enes’: No dar información nunca a nadie por vía digital o telefónica. No compartamos datos». En su discurso en el acto institucional del Día de la Policía, celebrado en Ourense este viernes, el comisario jefe provincial, Juan Cástor Vázquez Salgado, hizo hincapié en la prevención y la cautela como claves contra el aluvión de ciberdelitos, una modalidad que genera un gran número de denuncias y de perjuicios económicos. Un engaño puede llevarse por delante los ahorros de una vida. Desde enero hasta finales de septiembre, el agujero económico causado por los ciberdelitos denunciados ante la Policía Nacional en Ourense alcanzaba los 2,891 millones de euros. Casi duplicaba la cifra de 1,74 millones de la delincuencia convencional que se registró los nueve primeros meses del año en el municipio de la ciudad, área donde la Policía vela por la seguridad.

En una sola estafa telemática, la víctima sufrió un fraude de 715.000 euros. Cuarenta y dos denuncias presentadas por las conocidas como estafas de inversión totalizan un perjuicio de 736.000 euros. El fraude de ciberdelito más habitual sigue siendo el cargo no autorizado con tarjetas de crédito.

Su investigación es compleja

«Los delitos digitales son agresivos con el patrimonio, de ejecución casi instantáneos, pero su investigación es laboriosa. Exigen, a veces, verdaderos periplos de seguimiento por distintos países y lugares, lastrando su esclarecimiento», expone el comisario.

La oficina de atención al ciudadano de la Policía Nacional en Ourense está operativa las 24 horas. En la comisaría provincial se denuncian más de la mitad de los hechos delictivos de la provincia. Vázquez destaca una mejora de la estadística en los robos con fuerza, un aumento en la eficacia policial. contra los robos con violencia —se esclarecen el 80% de casos—, así como una resolución casi plena en los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, violencia machista y agresiones sexuales. El mando también reconoce que hay algunas «sombras», como el aumento de los hurtos y las sustracciones en el interior de vehículos. Vázquez esgrime la respuesta operativa de la comisaría cuando el contexto de seguridad así lo exige. «Redoblamos esfuerzos para actuar en todos los barrios y frentes que nos han necesitado, y seguiremos».

En su intervención posterior, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, elogió el esfuerzo de la Policía para ayudar a que Ourense sea «una de las provincias más seguras y tranquilas» de España. Entre los «retos», el político aludió a la ciberdelincuencia, un quebradero de cabeza diario, así como a la lucha contra la violencia machista, «un drama diario, una lacra que este año se ha cobrado la vida en España de 28 mujeres y ha dejado a 12 menores húerfanos», lamenta Eladio Santos. El subdelegado incidió en el compromiso del Gobierno para dotar a la Policía de efectivos y medios materiales.

Una treintena de policías recibió distinciones. | Iñaki Osorio

Reconocimiento a cuatro agentes ambientales. | Iñaki Osorio

El presidente de Coren, entre los condecorados por su «bonhomía y gestión empresarial modélica»

La comisaría ensalza, con la cruz al mérito policial con distintivo blanco, la labor y trayectoria del presidente del grupo Coren, Manuel Gómez-Franqueira. «Su bonhomía y gestión empresarial modélica ha hecho crecer no solo a su empresa sino a nuestra provincia. Es un pilar de su sector», subraya el comisario Vázquez. El padre y fundador de Coren, Eulogio Gómez-Franqueira, «posibilitó con su perseverancia que hoy disfrutemos de una sede policial privilegiada». El director general de Coren, Emilio Rial, recogió el reconocimiento en nombre del líder del grupo.Con la operación ‘Copérnico’ del pasado junio en Covadonga —15 detenidos, narcopisos desmantelados y la mayor incautación de heroína en España del año hasta ese momento—, el grupo de estupefacientes de la comisaría lideró «el mayor operativo contra el narcotráfico de la historia de Ourense», recuerda el subdelegado. Cuatro policías del grupo recibieron este viernes una condecoración.

Una treintena de agentes recibió reconocimientos por el Día de la Policía. «Tenemos una profesión maravillosa pero difícil, dura, cargada de responsabilidad y obligaciones», relata el comisario. Las distinciones se extienden a otras instituciones. Ejemplos son el capitán jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Juan José López Castro, y cuatro agentes ambientales, José Benito Rodríguez Cabanelas, José Manuel García Santos, José Manuel García González y Fernando Moure Gañete —dos son investigadores de incendios de la UIFO— que colaboraron con la Policía en la detención en agosto de un presunto incendiario en Canibelos.